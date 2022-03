El regreso a clases de forma presencial supone la presencia de más personas y más conductores en las calles del país, es por ello que la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) desarrollará acciones preventivas y reactivará las inversiones de carriles que se realizaban antes de la pandemia.

Fernando Sanjur, director de la DNOT, explicó que las inversiones que se darán en la ciudad de Panamá son en Vía Israel, desde Atlapa hasta Nickos Café en calle 65 de 5:00 am a 8:00 am; además, en Santa Elena hasta Parque Lefevre de 5:30 am a 8:30 am.

Mientras que en el sector oeste hacia la ciudad se mantiene el mismo operativo de inversión en la Autopista Arraiján-La Chorrera, y en la vía Arraiján-Puente de las Américas desde las 4:00 am hasta las 7:30 am.

Sanjur recordó a los conductores de colegiales que es su responsabilidad que los estudiantes aborden y desaborden el autobús en el colegio, mientras que los padres de familia son responsables de llevar a sus hijos a las escuelas son responsables de que sus hijos lo hagan caminando a mano derecha.

Agregó que los niños deben ser acompañados por un adulto responsable para evitar hechos lamentables.

Esta mañana, algunos residentes de Panamá Oeste prefirieron salir más temprano hacia sus trabajos en la capital, ya que como era costumbre, se esperaba un alto flujo vehicular por el reinicio de las clases de forma presencial.