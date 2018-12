Realizan audiencia de control a menor que agredió a un anciano en Curundú

Relacionados Menor que agredió a un anciano en Curundú se entregó a las autoridades

Ayer, el joven se entregó a las autoridades, tras hacerse viral en redes sociales un video en el que se observa cuando pateaba en la cabeza a un anciano que caminaba por la calle.

En el video, se observa que los jóvenes estaban en la acera, esperando que el ciudadano pasara, y al fondo se escuchó una voz “dale…”, acto seguido el joven se impulsó y lanzó la patada que tumbó al anciano, quien quedó tendido en el suelo, tras el fuerte golpe.

Al fondo también se escuchó una voz que rechazaba la acción: “ey no, no, no, dejen la maldad…”, sin embargo, el agresor lo ignoró y cometió el hecho, que ha sido duramente cuestionado en las redes sociales.