Realizan acto de licitación para servicio de poda, tala y recolección en corregimiento de Ancón

El departamento de Compras y Proveeduría de la Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizó de forma virtual un acto de Apertura de Propuestas para la Licitación Pública No. 2019-0-16-0-08-LP-015218.

Ese proceso corresponde a los “ Servicios de poda, tala y recolección de material vegetal resultante de 326 especies arbóreas ubicadas en áreas revertidas del corregimiento de Ancón”.

El acto que contó con la participación de siete empresas, se desarrolló dentro del cronograma establecido por el MEF, con un precio de referencia de B/. 798,246.75.

La directora de Administración y Finanzas del MEF, Juana Abood A, detalló que el proceso de selección de contratista fue publicado el 23 de octubre de 2019 y no fue hasta el año 2021, cuando se estableció la fecha y hora de recepción de propuesta debido al estado de emergencia nacional, como medida de seguridad para evitar la propagación causada por el coronavirus (COVID-19) y en su momento las suspensión de términos de los procesos administrativos ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 513 de 27 de marzo de 2020.

La convocatoria tuvo un periodo de 30 días hábiles publicada en el Portal de Panamá Compra, subrayó la directora.

Recalcó que el acto de Licitación Pública se fundamenta en el Texto Único de la Ley 22 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenada por la Ley 61 de 2017.

Por su parte, la jefa de Compras y Proveeduría, Mariela González, manifestó que una de las empresas participantes fue rechazada de plano por no cumplir con la entrega de la fianza de propuesta.

Las restantes propuestas tendrán dos días para subsanación, mientras se instala la comisión que realizará la verificación de las propuestas y emita su informe de verificación, el cual será publicado por un periodo de 5 días hábiles en el portal de Panamá Compra, para la posterior adjudicación a la empresa ganadora, a la cual se le confeccionará un contrato que tendrá una duración de 180 días calendarios, una vez sea refrendado por la Contraloría General de la Republica.