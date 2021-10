Este jueves 14 de octubre se retomó el segundo debate del proyecto de Ley 544, que reforma el Código Electoral, luego de que ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames decretara un receso hasta las 9:30 a.m. de hoy.

La sesión comenzó con la lectura de las modificaciones al proyecto, presentadas por el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Castillo, entre ellas, la fiscalización de las primarias por el Tribunal Electoral, el uso de medios digitales y otras.

En el hemiciclo se encuentran los magistrados del Tribunal Electoral.

Durante el periodo de incidencia, el diputado Castillo destacó que dicha comisión hizo su trabajo, al referirse a la discusión del documento en primer debate.

Sostuvo que, compañeros “con doble moral” han dicho que se están haciendo cosas inconsultas en la discusión de este proyecto, que al final tuvieron la oportunidad de aportar y no aportaron nada.

Dijo que compañeros del Partido Panameñista, "estaban incitando a que de repente, los magistrados del Tribunal Electoral se levantaran de la mesa de negociación".

Según Castillo, la Asamblea Nacional, al igual que el Tribunal Electoral y la Iglesia no son perfectas, si no, no existiera un manual para cada una de ellos. “El único perfecto en nuestras vidas se llama Dios y está allá arriba”.

Varios sectores han manifestado que están en alerta por estas aprobaciones en la Asamblea, ya que se discuten las reglas del juego de las próximas elecciones en el 2024.