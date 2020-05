Rechazo por intención de Marcos Castillero de reelegirse como presidente de la Asamblea

Hay rechazo ante la intención del presidente de la Asamblea, Marcos Castillero , de reelegirse en el cargo. Desde la sociedad civil le enumeran una serie de expectativas que aseguran, no se cumplieron en su gestión.

La intención de reelegirse está dicha por el propio Castillero. Según asegura, cuenta con apoyo.

“ Tenemos un gran apoyo. El gran porcentaje de los colegas de diferentes bancadas y más de nuestra bancada del Partido Revolucionario Democrático”, declaró Castillero.

Sin embargo, dentro de la misma Asamblea, hay quienes piensan que se necesita un nuevo liderazgo, ya que no se cumplen las expectativas.

“ Yo no podría volver a votar por el presidente. Varios de los compromisos que dieron con el primer voto no se cumplieron. Puedo equivocarme una vez, pero no dos veces”, manifestó el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

Desde afuera, la visión de la sociedad civil va en la misma dirección. Por la cantidad de temas que quedaron pendientes.

“ No hemos visto sólidas normativas para la lucha contra la corrupción. Asuntos de transparencia, en pausa. Sepultaron las reformas constitucionales. No hay cambios en el régimen orgánico del reglamento interno”, señaló el abogado, Ernesto Cedeño.

“ Ha habido muy malos resultados en cuanto a transparencia y contrataciones. La Asamblea necesita cambios profundos en cuanto a su manejo”, afirmó el abogado, Gabriel Tribaldos.

Aunque el Presidente de la Asamblea considera que ha hecho un gran trabajo para mejorar la imagen de la institución, se pide a los diputados que no fallen otra vez.

“ Hago un llamado al resto de los diputados a que entiendan que, si de verdad les interesa recuperar la confianza de la ciudadanía, difícilmente lo van a lograr bajo el liderazgo que ha mentido e incumplido su palabra”, concluyó José Luis Paniza, estudiante de Derecho.

Se recuerda que la ciudadanía todavía espera la publicación de las planillas y la asistencia de los diputados, entre otros temas. Se menciona a la diputada Cenobia Vargas en la primera vicepresidencia si se reelige Castillero.