Recibieron el cuerpo equivocado de su familiar fallecido y exigen una investigación

El momento de despedir a un familiar fallecido, se convirtió en una situación compleja para una familia panameña, tras percatarse que el cuerpo que les habían entregado no era el que correspondía.

Durante la primera semana de mayo una familia panameña recibía con tristeza la noticia de que uno de sus miembros había muerto.

Se trata del cadáver de una adulta mayor que en este momento está desaparecido, ya que la funeraria privada que les prestó los servicios les entregó el cuerpo de la persona equivocada.

El nieto de la adulta mayor fallecida, exige una investigación, ya que al trasladar el cuerpo que les entregaron hacia el distrito de La Mesa en la provincia de Veraguas, sus hijos se percataron que no era su madre.

“Esto no fue la morgue judicial, es una morgue privada que utiliza la funeraria donde llegan muchos cadáveres de diferentes funerarias, ahí comenzó la confusión. Desde el principio cuando se fue a buscar el cadáver nos dijeron que era mi abuela, pero mi tío decía que no porque no se parecían sus rasgos físicos, pero ellos insistían en que la formalina hace que los cuerpos cambien”, señaló a TVN Noticias uno de sus nietos.

La familia pagó $700.00 por los trámites con una de las funerarias existentes en la ciudad de Panamá, para poder llevarse el cuerpo hacia la provincia de Veraguas, donde la familia le daría cristiana sepultura.

Con información de Hellen Concepción