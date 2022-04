La recolección de firmas para proceder a un referéndum que acabaría o no con el mandato del alcalde capitalino José Luis Fábrega inició con tropiezos, sobre todo para aquellos que intentaron apoyar el proceso a través de la página web del Tribunal Electoral.

La recolección inició a las 6:00 a.m. de este miércoles 20 de abril, y aunque el Tribunal Electoral realizó capacitación para los activistas encargados del proceso, ha sido el propio sistema de la institución que falló en primera instancia.

Desde tempranas horas las personas manifestaban que el espacio de "Revocatoria de Mandato" no estaba habilitado, lo cual fue resuelto, pero luego hubo problemas con el tema de la foto y la video llamada para verificar la identidad del firmante.

El abogado Roberto Ruiz Díaz, quien presentó la solicitud de revocatoria, manifestó que los problemas de la plataforma del Tribunal para la captación de datos ya se están solucionando, por lo que pidió paciencia a las personas, indicando que “el proceso va a funcionar”.

Aclaración de las plataformas. https://t.co/akiU6iHXdP tenía unas problemas que ya hemos solucionado, ya tiene su icono o asignado. Si siguen teniendo problemas escriban en redes y colocan la cuenta ta del @tepanamapic.twitter.com/29ShyKmgAB — ROBERTO RUIZ DIAZ (@R_RuizDiaz) April 20, 2022

Uno de los que opinó en la red social Twitter fue Cristian Ábrego de Conciencia Ciudadana, manifestando que “acabo de intentar firmar la revocatoria de mandato de Fábrega y me dicen que aún no está habilitada. ¿Cómo es posible que no esté lista si hoy era la fecha de inicio? ¿Este día lo van a descontar de los 120 días que tenemos? @tepanama”.

No obstante, tiempo después, Ábrego compartió la certificación de que había realizado la firma en el proceso.

Acabo de firmar la revocatoria de Fábrega el día de hoy a las 8:39 a.m! Aprovecha y mándale un mensaje a los políticos de que ellos se deben a los ciudadanos y no a sus donantes de campaña! pic.twitter.com/uRcuoJLkHa — Cristian Abrego (@Crist_Abrego) April 20, 2022

Mientras tanto, otras personas se dirigieron a la misma sede del Tribunal Electoral para plasmar su rúbrica.

Ruiz fue uno de los primeros en apoyar el proceso utilizando el mecanismo instalado en los celulares de los activistas.

Son 120 días con los que se cuenta para recaudar 198,920 firmas que llevarían al distrito de Panamá a un referéndum de revocatoria de mandato.