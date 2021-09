Las reformas electorales se han convertido en la última manzana de la discordia en la Asamblea Nacional y el levantamiento por parte de los magistrados del Tribunal Electoral del debate en la Comisión de Gobierno enciende las alarmas de lo que podrían introducir los diputados de cara a las elecciones del 2024.

El diputado del partido Panameñista, Luis Ernesto Carles, señaló que las reformas electorales son un ejercicio que se realiza cada 5 años y se aprueba lo enviado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales que está conformada por todos los partidos políticos y la sociedad civil. Enfatizó que en materia electoral quien tiene la iniciativa es el TE, por lo que le corresponde a la Comisión de Reformas acoger casi en su totalidad lo que está sugiriendo la entidad.

“Elementos tan fundamentales como topes de campaña, transparencia, rendición de cuenta después de ser electo; o establecer los mecanismos para que exista un proceso de libre postulación son elementos en los que se avanzó, pero con las modificaciones presentadas por la bancada del PRD se desbarata el espíritu de lo que fue presentado en un principio”, explicó.

Aclaró que el Secretario Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) estuvo presente en la Comisión Nacional de Reformas, donde se debate el torneo electoral nacional, por lo que debe enviar un mensaje a la bancada del PRD para que se respete lo consensuado.

Resaltó que desde 1993 se han hecho 6 modificaciones al proceso electoral.

“Yo no lo veo como un irrespeto a la Asamblea, sencillamente están enviando un mensaje de que se debe respetar lo que se consensuó en la comisión y no retroceder en el proceso electoral, pero como ellos son los proponentes y no se está respetando lo consensuado, entonces, vamos a regirnos con las reglas de la Ley 24 aprobada en 2017, y que el torneo electoral se haga con las mismas reglas del 2024”, señaló Carles sobre la decisión de los magistrados.

Para el diputado es preocupante que se le dé funciones administrativas sobre procesos contenciosos internos al Fiscal Electoral, también quitar la posibilidad a todos los electos de entregar el informe de gastos, y no se puede coartar la participación en cuanto al financiamiento de las candidaturas de libre postulación, además de establecer convenciones extraordinarias a lo interno de los partidos.

Reiteró que el deber de la Asamblea es atender el proyecto y de hacerle alguna modificación que sea de formas y no de fondo.

Carles considera que los representantes del PRD deben dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo.

Señaló que se deben tender los puentes porque el no tener a los magistrados del Tribunal Electoral en la mesa de debate desvirtúa la discusión.

Destacó que hay que estar pendiente de lo que se discuta en el segundo bloque, porque allí es donde se define el tema de los circuitos y lo relacionado a las mismas elecciones. “No quiero presagiar, pero esto no se enrumba a un buen final. No sé qué se está tramando, pero como diputado de la Comisión tengo el derecho de expresar si vemos algún exabrupto en comparación con lo que envió la Comisión Nacional de Reformas”, sostuvo.

Concluyó diciendo que hay que respetar el voto de todos los panameños, que vale por igual y eso es algo que hay que cuidar, reiterando que hay que tender puentes porque las fricciones no llevarán a ningún lado.