Recomiendan a Cortizo recuperar credibilidad para continuar con la agenda del gobierno

Un mal sabor dejó en los panameños el discurso del presidente Laurentino Cortizo, el pasado 2 de enero en la Asamblea Nacional, debido a que no se trataron los temas que se consideran importantes en este momento y que giran en torno a la situación de la pandemia y la llegada de las vacunas contra la COVID-19.

Para el analista político Edwin Cabrera, los discursos tienen una expectativa y esa no era lo que se dijo sobre los gobiernos de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, “la verdadera expectativa gira en torno a la vacuna, ese es un tema que está trayendo intranquilidad a la ciudadanía y afecta la paz social. El no decir una fecha genera frustración”.

“No escuchamos fecha, ni hemos visto documento alguno sobre el contrato y eso está generando zozobra”, dijo Cabrera.

Ante los rumores que corren en redes sociales sobre la adquisición de la vacuna, Cabrera indicó que estas especulaciones se generan por la falta de transparencia y eso es lamentable.

“Este es un país que no nos podemos dar el lujo de desestabilizarlo, pero si hay algo que desestabiliza un país es el desasosiego. La vacuna se ha constituido en el factor de debate, un ministro de Estado dijo que Panamá estaba entre los primeros países que la recibirían, pero la vacuna ya está lista y no nos llega”, indicó.

El analista resaltó que es preocupante que, por parte de sindicatos, gremios empresariales y hasta en la homilía del arzobispo ayer, hubo pronunciamientos sobre la gestión de la vacuna.

Cabrera considera que la clase política panameña es exageradamente superficial, y los dirigentes políticos no se preparan. “Ningún panameño duda de los niveles de corrupción que hubo en el proyecto de la Ciudad Hospitalaria, que el gobierno de Varela no quiso continuarla, y la oposición se encargó de destruir a quien estaba en gobierno, pero cuando ganan tienen que resolver y no decirnos lo que ya sabemos para eso le dieron el voto”.

Explicó que, en el discurso, el presidente Cortizo dijo cosas que son ciertas, pero tiene un problema de desconfianza y credibilidad por parte de la población y es preocupante que en solo 18 meses el presidente esté consumiendo su capital político de forma acelerada.

“Para diciembre estaremos en la mitad de la gestión del Presidente, él tiene que recuperar confianza y credibilidad para poder avanzar en todos los cambios que anunció en el discurso del 2 de enero, como el paquete de leyes para fomentar que el capital nacional y extranjero comience a invertir y generar empleos, eso es lo más importante después de la vacuna”, concluyó Cabrera.