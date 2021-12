Recomiendan al Ministerio Público 'activarse más' ante las investigaciones internacionales de corrupción

Para el abogado y columnista Rodrigo Noriega, el video donde se ve al expresidente Ricardo Martinelli coincidiendo en un comercio de la localidad con el supuesto esposo de una de las juezas que conformó el Tribunal de Juicio en el caso "Pinchazos", no es una prueba de nada, pero sí un indicio, por lo que el Ministerio Público debe investigar.

Lo que procede ahora, según el jurista, es dirigirse a las fuentes principales, o sea, Martinelli para verificar la realidad del hecho. Si negase que la otra persona se trata del esposo de la jueza Marisol Osorio, entonces citarlo a él para conocer su versión y posteriormente el Ministerio Público debe utilizar la tecnología con la que cuentan para la identificación de personas y así corroborar de quién se trata.

Vea también: Piden que se investigue el supuesto encuentro entre Ricardo Martinelli y esposo de jueza en caso 'Pinchazos'

De comprobarse que no se trata del esposo de la jueza como se afirma en el video, FOCO tendría que resarcirse o pedir disculpa, de lo contrario, si efectivamente se trata de la pareja sentimental de la jueza, entonces hay una cadena de eventos.

“Me preocupó la tibia respuesta del Órgano Judicial, vamos a esperar que otros investiguen, pero tú tienes potestades investigativas, una investigación interna, una investigación administrativa. Ellos están obligados por ley a investigar este tipo de eventos, verificar con la jueza su estado económico, si la persona es su cónyuge o no. Esa investigación administrativa tiene que hacerse”, manifestó Noriega.

Para Noriega, existen medios como la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección de Ingresos General, el Seguro Social y otros pudieran probar que hubo un movimiento patrimonial, pero lo importante es que exista interés de investigar antes de que puedan desaparecer la posible evidencia

Otro comunicado que le llama la atención a Noriega es el emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre lo sucedido en Nueva York, donde dan las gracias a los fiscales que participaron en el proceso, al Ministerio Público de Suiza, a las autoridades de Guatemala y de El Salvador, pero hace falta Panamá, lo que quiere decir que Panamá no cooperó o no fue parte del proceso.

Vea también: Martinelli declarará como investigado en la causa de FCC en España

Mientras que, sorpresivamente el Ministerio Público envió un comunicado diciendo que se está solicitando el dinero, además, había un fiscal panameño en Nueva York y eso fue algo que debió decirse con anterioridad.

Noriega asegura que la comunidad internacional está enviando mensajes contundentes, por parte de países muy serios con sistemas judiciales robustos de que "no se confía en Panamá", por lo que son ellos quienes tiene que ver esos casos, destacando que en Nueva York, ya hay dos condenas por lavado de dinero.

“Lavaron el dinero de una coima de Odebrecht, encima para un familiar que era un alto funcionario entre 2009-2014, todos sabemos quién es ese familiar. Eso no es un hecho en discusión, no es una novela, no fue la Procuraduría Paralela, no se lo inventó el presidente rival, no se lo inventó nadie, esto es un hecho prácticamente como la Ley de la Gravedad”, aseveró.

Reconoce que los casos de corrupción ni empiezan ni terminan con la familia Martinelli, sino que forman parte de la historia del país, porque es una deuda pendiente de la democracia panameña, tener un sistema de justicia que de verdad se enfrente a la corrupción.

Vea también: Fundación Baltazar Garzón querella a expresidente Ricardo Martinelli en España por caso FCC

El abogado considera que es necesario que el Ministerio Público se active, porque hay dineros congelados en Suiza y Andorra, además de bienes en España, por lo que las gestiones son más amplias y complejas.

“El procurador Caraballo tiene nueve meses de ser interino, si el gobierno del presidente Cortizo lo hubiera querido ratificar en la Asamblea Nacional lo hubiera hecho hace tiempo, si no lo ha hecho es porque no tiene los votos, eso demuestra una animadversión de ciertos diputados hacia la persecución del narcotráfico y el procurador Caraballo representa eso”, expresó Noriega, deseando que ojalá el esfuerzo en materia de lucha contra la corrupción fuera similar al que hay contra el narcotráfico.

Sobre los casos que aún existen, donde se involucra al expresidente Martinelli, el abogado aseguró que el Principio de Especialidad ya no es aplicable al tema de extradición, pero sus abogados la citan como estrategia de defensa y para que cale en la opinión pública de cara a la contienda electoral.

Se espera que este viernes 17 de diciembre, Martinelli comparezca en una audiencia virtual por el caso Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. (FCC), investigación que lleva adelante Andorra, Suiza y España, donde se involucra al exmandatario. Noriega resalta que en este caso ya hay personas confesas que fueron ejecutivos de FCC que confesaron que pagaron coimas a Panamá.