El alto costo de los medicamentos y el desabastecimiento de algunos de ellos en la Caja de Seguro Social (CSS), sigue siendo uno de los problemas que día a día enfrentan los panameños que exigen buscar una solución a este problema, tomando en cuenta que en países como Costa Rica y Colombia los precios son más bajos.

Para Alexander Pineda, vocero de los pacientes con enfermedades renales, mientras no se ataque el problema de fondo no se podrá mejorar la situación. Señaló que la piedra en el zapato es el desabastecimiento por parte de las instituciones públicas, porque la parte privada especula y tiene rentabilidad.

Manifestó que en Panamá existen entre 6 y 7 distribuidores que son los mismos que venden fármacos a las farmacias privadas, que incluso tienen farmacias privadas y que abastecen a la CSS.

Indicó que, cuando se acude a atención privada se tiene que comprar el que se establece en la receta, no se puede buscar uno más barato.

Pineda aseveró que, si en la CSS existieran los medicamentos, en la privada tendrían que bajar los precios para que las personas lo vean atractivo y no tengan que formar largas filas.

“El paciente se encuentra entre dos mares, piratas corsarios que solo están tratando de saquearle el dinero que tuenen los pacientes en sus bolsillos”, destacó.

Comparó el sistema de salud de Panamá con España donde existe una tendencia garantista para los pacientes.

Sostuvo que se han creado muchas alternativas para bajar el precio de los medicamentos que no han funcionado, pero el problema real no se va a solucionar hasta que no se le diga a los distribuidores ‘o bajan los precios o los regulamos’.