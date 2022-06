Tras dos años de pandemia, el diagnóstico de las posibles consecuencias para el sistema educativo, debido a una enseñanza a distancia, era predecible, indicó Nivia Rossana Castrellón, analista en materia educativa y mentora de Jóvenes Unidos por la Educación, quien realizó un balance de lo que ha sido el primer trimestre del año escolar.

Para Castrellón, la situación se ha hecho más acuciante, al presenciar problemas incluso en áreas metropolitanas y provincias cercanas, como ejemplo, casos de desnutrición.

Sobre este último asunto, la especialista recomienda realizar una intervención interinstitucional y multisectorial, incluso, a todas las fuerzas vivas del país para que colaboren hasta en escuelas cercanas para que comedores escolares estén operativos.

Recalcó que, de 1,200 comedores, solo hay operativos 600, lo que constituye un problema.

“Esto debe hacerse ya, y peso y talla, que sería lo que corresponde al Ministerio de Salud, para verificar cuál es la situación real de los niños, en los distintos centros de salud”, enfatizó.

A los diputados los instó a tener solidaridad, en esta problemática, que ocurre en sus circuitos, dándoles respuestas, porque allí sí hay una agenda de trabajo.

Castrellón manifestó que el Plan Colmena, una de las apuestas del gobierno para combatir los problemas en materia educativa y otros aspectos que aquejan a la población, que fue creado antes de la pandemia, se enfocó en los distritos más pobres y tomó en cuenta el índice de pobreza multidimensional, lo que es importante; sin embargo, todo el mapa cambió al presentarse casos de jóvenes con situaciones socioeconómicas consideradas cómodas y que al final, han perdido estos recursos obligándolos a dejar los estudios para dedicarse a trabajar.

Ante este escenario cambiante, Castrellón plantea, debe haber agilidad, flexibilidad, compromiso y alianzas estratégicas, esto último no podrá ser logrado únicamente por el Ministerio de Educación, será necesario aliarse con otras instituciones.

"Lo que no se puede permitir es que los niños y niñas, dejen de comer con un país con un Producto Interno Bruto como el que tiene Panamá", resaltó.

Precisó que el dolor de no ser cuidados y de no contar con recursos hace muy complicado el panorama y sería terrible en estos momentos, si no se hace lo correcto, porque “nos pone a las puertas a futuro de conductas antisociales e incluso de la delincuencia”.

Por otro lado, Castrellón destacó que parte del problema que se está viviendo hoy en materia educativa, es porque se tiene un sistema demasiado centralista, lo que hace muy difícil la ejecución o implementación de planes a nivel de las regiones y de las escuelas, por lo que es necesario centros educativos más autónomos y comprometidos, no dependientes y que se empoderen como comunidad educativa.

Añadió que, el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), es la gran esperanza de la educación en Panamá.