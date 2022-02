Con el retorno a clases de forma presencial, los padres nuevamente tienen que comprar útiles escolares, algunos de ellos están exentos de pagar el 7% de ITBM dependiendo de su costo, es por ello que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomienda a los padres de familia tener esto presente.

Alyosha Chang, analista de información de Acodeco, aclaró que los zapatos hasta un monto de $40.00 no pagan impuestos, al igual que las mochilas hasta los $30.00, y correas hasta los $15.00.

Destacó que los colegios no pueden obligar a los padres a comprar útiles o uniformes escolares que ellos establezcan, al menos de que esto haya sido estipulado en el contrato de matrícula para adquirirlo en la escuela, de lo contrario se estaría ante una venta atada que sería objeto de investigación y sanción.

“Las condiciones tienen que estar establecida en el contrato de matrícula, si no está establecido usted puede reclamar por que no se puede atar a una condición que no está establecida en un contrato”, aseveró.

Otros útiles exentos de impuestos son lápices, libros de colorear, libros de cuentos, faldas, camisas, camisetas, batas de laboratorio, chaqueta, sudadera, lápices de colores entre otros. Sin embargo, las gomas y bolígrafos están sujetas al precio, la primera no debe exceder los $2.00 y la segunda el $1.00.

Recomendó que siempre es positivo comparar precios para luego comprar los artículos que estén dentro del presupuesto, de igual forma los libros de años anteriores y uniformes en buen estado pueden ser regalados o vendidos a precios menores.

En cuanto al uso de buses colegiales, que no está regulado, Chang considera que pudiera tratarse de una venta atada, si esto no está en el contrato.