Recomiendan al gobierno actuar de forma 'dura' contra la vacunación en la Asamblea

La vacunación a espaldas del pueblo que se realizó este viernes 21 de mayo en la Asamblea Nacional causó no solo la indignación de la población, sino también de personas allegadas al poder.

Este es el caso de Francisco Sánchez Cárdenas, quien posteó en su cuenta de Twitter que los diputados no solo tienen los salarios que tienen y los privilegios que tienen, sino que ahora también se vacunan primero que el resto de la sociedad. Agregó que no importa si fueron muchas dosis o pocas, solo no debió pasar.

“ La confianza existe, pero cuando suceden estas cosas la gente se enfada. Le toca al gobierno endurecer las medidas que tengan que endurecer para que la confianza no se rompa y no vaya a ser que el día de mañana alguien irrumpa de forma violenta en un centro de vacunación porque ha pasado esto. Creo que el gobierno tiene que tomar una acción bien dura en este sentido”, aseveró.

Sánchez Cárdenas es el primer allegado al gobierno que se manifiesta en contra de esta situación donde se entregaron 500 dosis de vacuna para aplicarla al personal de la Asamblea Nacional.

Con información de Elizabeth González.