Recomiendan cambiar la logística para la vacunación de pacientes crónicos

Tras una larga espera le llegó el turno de vacunación contra la COVID-19 a los pacientes de enfermedades crónicas, sin embargo, obtener la certificación médica y el uso de las plataformas dificulta el proceso para este grupo vulnerable de la población.

La vocera de los pacientes crónicos Emma Pinzón, aseguró que es necesario cambiar la logística para lograr cubrir a estas personas, porque el último requisito solicitado por el Ministerio de Salud está dificultando el proceso, debido a que los doctores que atienden en el sector público no tienen tiempo para llenar el formulario, entonces, a su parecer deberían utilizarse otros mecanismos como las recetas médicas para comprobar el padecimiento.

Destacó que solo se está destinando un día a la semana para la vacunación cuando la demanda es enorme, también aprovechó para hacerle el llamado a las personas que pueden vacunarse con AstraZeneca que lo hagan, ya que hay lugares donde se está aplicando esta vacuna sin cita que están vacíos.

"Ayer me la pasé llamando a 73 pacientes que yo solicité la cita porque eran del sistema público y el médico no había querido llenar el link, solicitamos una lista que la enviamos a las enfermeras y ellas la enviaron a la Autoridad de Innovación Gubernamental, pero no nos avisaron que ya le habían asignado la cita, entonces qué pasa, que el paciente pierde la cita”, expresó Pinzón asegurando que hay un problema de logística que está afectando el proceso.

Considera que hay que mejorar la logística, tal vez llamando a las personas, porque hay quienes no saben verificarse ni cómo hacerlo y pierden sus citas.

Reiteró el llamado a las personas a utilizar la vacuna de AstraZeneca porque es más fácil salir bien con esa vacuna que contraer covid y poder morir.