Panamá se prepara para el inicio del año escolar de forma presencial el próximo 7 de marzo, lo que es calificado como positivo por los médicos, debido a que los últimos dos años escolares irregulares han generado no solo consecuencias académicas sino físicas, mentales y emocionales, por lo que es importante volver a la presencialidad.

El director del Hospital del Niño, Paul Gallardo, destacó que para esta apertura es necesario que la población infantil cuente con sus vacunas, pero lamentablemente solo un 32% de los niños entre 5 y 11 años se han aplicado el medicamento anticovid.

“La vacuna ha demostrado que es efectiva y segura, ya no se puede echar para atrás y perder un año más. Entonces, lo que me tienen que asegurar los padres es que mis hijos estén vacunados, así disminuimos la transmisión y garantizamos que las escuelas sigan presenciales, no podemos volver atrás”, destacó.

Gallardo aseguró que desde que inició la pandemia, 20 niños han fallecido a causa del covid o enfermedades persistentes a raíz del covid.

Dicho esto, existen las posibilidades de que se desarrolle una jornada de vacunación dentro de las escuelas, así como se hace con otras enfermedades para evitar la propagación y no tener que cerrar los planteles.

“Cuando se inicien las clases hay que seguir con las medidas de protección. Hay que seguir usando mascarillas como la quirúrgica porque la de tela no protege, hay que seguir con la limpieza, la ventilación y el lavado de mano”, aseveró.

Sobre el linaje de la ómicron BA.2, Gallardo señaló que se trata de una variante más y aunque se especula que pudiera ser más transmisible, no se ha visto a nivel mundial que tenga riesgos de ser más grave que las otras variantes.