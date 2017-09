Recomiendan que la violencia sea tratada como problema de salud pública

Severino Mejía, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá (UP), dijo en Noticias AM, que no se debe caer en especulaciones o teorías que no estén demostradas por las investigaciones de las autoridades competentes.

Esto último, por las diferentes teorías en el crimen de una mujer, que fue decapitada y sus manos mutiladas. Su cuerpo fue lanzado desde un puente en Arraiján.

Según Mejía, normalmente se elaboran supuestos que puedan explicar quiénes son los autores de esos delitos atroces.

“Estas cosas me traen a la mente hechos que se dieron en México en 2006, cuando aparecían personas decapitadas y que eran ejecutadas por los carteles, especialmente el cartel de Los Zetas, uno de los grupos criminales más violentos que operó”, destacó.

El criminólogo indicó que no debemos perder de vista estos hechos, que son extraños en Panamá. “Nos indica una ira extrema”, sostuvo.

Agregó que este tipo de crímenes han llegado aquí como para quedarse y si continúa en el imaginario social se va a convertir en una costumbre.

Instó a que este tipo de delitos llamen la atención de las autoridades. “Insistimos que la violencia es un problema de salud pública que debe ser tratado como tal”.

En tanto, pidió al Gobierno dotar de recursos a los científicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para conocer quiénes son los victimarios y se atiendan los casos de manera oportuna.