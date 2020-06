Reconocen que entrega de ayuda de Panamá Solidario sigue teniendo fallas pero hacen correcciones

Ante las reiteradas quejas del monto que se les entrega a las personas, sostuvo que se trata de “un alivio” y aunque no cubra el 100% de las necesidades de los ciudadanos, es una ayuda importante y se debe tomar en cuenta que se ha anunciado un aumento de B/. 20.00, para pasar de B/. 80.00 a B/. 100.00 mensuales.

El ajuste de los cien dólares se reflejará en el bono a partir de julio.

Aseguró que “ se ha estado trabajando cada día en la mejora del sistema, en la confección de las bolsas de comida y en la distribución de los bonos y esas bolsas”.

Sostuvo que es un tema que no es perfecto y están avanzando y sienten que cada vez se va refinando más la entrega del bono y que saben que se les ha entregado a personas que no lo necesitan y que no le llega a quienes sí lo requieren.

Hasta la fecha se han elaborado 1.5 millones de bolsas de comida entre las que se confeccionan tanto en Atlapa como en la provincia de Chiriquí.

Además, se han repartido 946 mil bonos y vales digitales.

A quienes cuestionan el monto de la ayuda que se entrega en Panamá en comparación con otros países de la región como El Salvador, Rognoni dijo que la cantidad se estableció en base a lo que permite el presupuesto del Estado.

La extensión del plazo de moratoria en los servicios públicos, será evaluado por el Ejecutivo, tomando en cuenta la situación de los contagios.