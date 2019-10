Rector Flores defiende la función fiscalizadora de las universidades estatales

Luego de los recientes actos de movilización de la Universidad de Panamá (UP) contra dos artículos de las reformas constitucionales, su rector, Eduardo Flores defendió este viernes 25 de octubre, la función fiscalizadora de la primera casa de estudios superiores del país y otras universidades estatales.

La UP, Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y la Universidad Marítima de Panamá (Umip) son las cinco estatales.

La UP no solo se movilizó a la Asamblea Nacional, sino que sus estudiantes también cerraron la vía Transístmica en rechazo a los artículos 99 y 104, ya que le quitaban la función a las estatales de fiscalización de las particulares.

Tras una reunión, el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero se comprometió en que se eliminarían.

Sin embargo, Flores dijo que la UP se sintió en peligro junto al resto de las universidades estatales.

Explicó que el artículo 99 señala entre otros puntos, que las particulares estarían exentas de pagar impuestos, lo que a su juicio no es correcto porque toda institución particular debe pagar impuesto.

Además, se establece que el Estado dará asistencia económica a universidades estatales y particulares, y no dice que el Estado tiene la obligación de cubrir las necesidades de las públicas, como lo ha hecho desde la existencia de la UP en 1935.

Recientemente, los voceros de las universidades particulares reiteraron que no han solicitado asistencia y que estos centros privados de enseñanza superior pueden sufragarse solos.

Por su parte, el artículo 104 modifica la función de la fiscalización que ejercen las estatales sobre las privadas.

Agregó que el Estado siempre es el fiscalizador, en este caso, el Ministerio de Educación es el fiscalizador de la educación media y la UP y demás estatales de la educación superior.

Mientras, indicó que no es cierto que la UP y las otras universidades públicas no son fiscalizadas, pues existe el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), que es el encargado de someterlos a acreditaciones.

No está de acuerdo con las propuestas de crear un ente superior que sea el fiscalizador, porque a su juicio, violentaría el principio de que debe ser el Estado el encargado.

No somos enemigos de las universidades particulares

"Ni la Universidad de Panamá, ni las otras cuatro estatales son enemigas de las particulares. Para nada las consideramos que son una competencia, o enemigas”, argumentó.

Recalcó que entiende que los jóvenes que tienen la facilidad de pagar matrícula en universidades privadas lo puedan hacer.