Eduardo Flores reacciona a señalamientos por tratar de reelegirse como rector de la Universidad de Panamá

Flores indicó que precisamente, aquellos que lo cuestionan fueron quienes avalaron la reelección por cinco periodos del anterior rector, en este caso, Gustavo García de Paredes.

“El problema es que los que me critican ahora porque yo voy por un periodo adicional, avalaron los cinco periodos del rector anterior”, dijo Flores.

Agregó que, considera que es saludable que los rectores puedan optar por un periodo adicional. “Yo intenté cambiar la ley lastimosamente, no recibí la acogida para modificarla, porque el proyecto era de un periodo o cero periodo, pero eso no sería solo para mí, sino para todos”.

