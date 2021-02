Reducción en la calificación de riesgo de algunos bancos puede traducirse en aumento en tasas de interés

Cinco bancos panameños recibieron una reducción en su calificación del ambiente operativo por Fitch Ratings, misma calificadora que redujo la calificación de riesgo de la deuda soberana, pero ¿Cómo afectan a los clientes estas calificaciones?

Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, explicó que esto se trata de un efecto cascada a raíz de la reducción en la calificación de riesgo que recibió el país la semana pasada.

Vea también: Ficht Rating rebaja calificación del ambiente operativo de 5 bancos panameños

Al igual que otros expertos, Berguido señaló las medidas de cierre prolongadas a causa de la pandemia como una de las principales causas para que las calificadoras de riesgo adviertan que el riesgo se está aumentando, a esto le suma la crisis de la Caja de Seguro Social y el ambiente politizado por parte de algunos dirigentes con discursos en contra de los bancos.

“Lo único que quiere decir esto, es que las calificadoras de riesgo le dicen a la República de Panamá, a la comunidad inversionista, a las empresas y bancos que hay que ajustar la ecuación de riesgo contra rendimiento. A mayor riesgo uno debe exigir una tasa de interés más alta para compensar futuras pérdidas, o sea, que hay que endurecer las condiciones”, explicó Berguido.

Señaló que este endurecimiento de condiciones puede traducirse en tasas de interés más altas, plazos más cortos, exigencia de garantías más altas, pero aún es prematuro predecir lo que va a suceder.

Los bancos que recibieron esta reducción en su calificación fueron: Banco General, Banco Nacional, Global Bank, Credicorp Bank y MMG Bank.

Berguido fue enfático en decir que esto no solo afecta a cinco bancos, sino a todo el país, por lo que es probable que todas las empresas que operan en el territorio tengan que hacer frente a un costo financiero más alto que se traduce en intereses más altos que hay que pagar a acreedores internacionales y probablemente en intereses más altos al cliente panameño.

“Hay cosas importantes que hay que hacer, lo primero es caminar con pasos firmes a la apertura económica de todos los sectores porque eso nos está afectando como país, hay que volver a la cultura de pago y que la cadena de pago no se interrumpa, dejar a los bancos entenderse con sus clientes y abstenerse de lanzar iniciativas en contra de los bancos”, sostuvo.

Resaltó que es importante que las decisiones que se tomen sean consensuadas entre todos los sectores y que sean analizadas por expertos. “Hay que repensar muy bien qué país queremos, qué rápido queremos recuperar la economía, hay iniciativas que elevan el riesgo y reducen la disponibilidad de crédito al sistema y si esto pasa la recuperación económica se va a atrasar”, puntualizó.

¿Cómo afecta al cliente la reducción en la calificación de riesgo?

La abogada tributaria y asesora financiera Marta Luna, resaltó que si no existe confianza en el sector financiero y el sector financiero no confía en los clientes, entonces estamos en riesgo. Las políticas que intentan ir más allá de lo técnico provoca que el sector que presta a las economías se abstiene porque Panamá es un país en riesgo debido a que cambia sus políticas bancarias de la noche a la mañana y empieza la subida de intereses que afectan al consumidor final.

Coincidió con Berguido en decir que es muy prematuro percibir qué va a pasar, pero si se trata de una alerta de que nos están mirando con luces largas desde otros países.

Explicó que el cliente es el último eslabón de la cadena y es a quien se ha tratado de proteger, pero si bien es cierto que pueda haber inconformidades de las personas, estas llegan cuando se rompe la relación con el banco.

“Tenemos que entender cómo funciona el sector, si tuviéramos el dinero para hacer nuestras casas o comprar sin pedir prestado no hay problema, pero lo hice dinero ajeno que a su vez tiene que redundar en un beneficio para quien lo recibe y hay una serie de costos operativos tanto nacionales como internacionales por ese dinero que a mí se me prestó”, indicó Luna.

La especialista recalcó que por el momento no hay un aumento de tasa, pero cuando la haya el banco le dirá a la persona cuánto adeuda más los intereses.

“Es importante tener claro que al adquirir una obligación bancaria tengo un compromiso, y si no quiero que ejecute mi garantía, ya que le di el derecho al banco a que obtenga otro bien que yo tenga, estoy poniendo en riesgo el patrimonio de mi familia”, indicó.

Explicó que, si una persona calificó para un préstamo de interés preferencial, pero la constructora del edificio tiene un encarecimiento en su préstamo interino para la construcción al momento que no le dan los costos los traslada al usuario final que está comprando el apartamento, o sea, que, si el apartamento costaba 120 mil, ahora costará 2 mil dólares más y a lo peor por esos 2 mil ya no califico al préstamo y las empresas ya no aceptan el descuento porque rebasa su capacidad.