Reiteran prohibiciones de actividades del carnaval y realización de operativos en la capital

El director Metropolitano de Salud, Israel Cedeño, reiteró que no se pueden hacer actividades bailables bajo ninguna modalidad, ni en áreas abiertas, ni cerradas, durante carnavales.

Explicó que aquellos restaurantes que tramitaron su verificación de aforo al 100% vacunados podrán abrir y recibir a sus clientes, pero tienen que verificar que, en efecto, todos sus comensales están vacunados con las tres dosis.

Los bares y discotecas, pueden abrir, pero no pueden tener actividades bailables, ni música en vivo, tampoco presentaciones de cantantes.

“Se podrán hacer actividades en casa o finca, pero que no genere aglomeración de personas y que no haya actividades bailables”, recalcó.

Destacó que independientemente que no haya celebración de fiestas carnestolendas, seguramente, habrá vendedores ambulantes que verificarán que cuenten con su carné de salud y vacunas al día y que no estén vendiendo comidas o alimentos preparadas no adecuadamente.

Además, realizarán operativos en restaurantes, bares, discotecas y estarán durante los cuatro días en playa Veracruz y la Calzada de Amador.

Sobre las famosas comparsas, Cedeño dijo que también estarán prohibidas toda vez que se considera como presentación en vivo y que genera aglomeración.

En temas de atenciones, se tendrá a disposición, el Policentro de Parque Lefevre, el Minsa Capsi de Las Garzas y el Centro de Salud de Veracruz.

Con información de Meredith Serracín