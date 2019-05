Reportan acciones tardías de la policía por disparos en Juan Díaz

“La policía no hacía nada, no acordonó el área. Después me entero que tenían que llamar al Ministerio Público, para luego llamar a la DIJ, que tenía que hacer el allanamiento, incautar el arma y en todo caso llevarse detenida a la persona para investigación”, contó Quintana.

Ante la falta de acción de los policías, y por temor a que los casquillos disparados por el arma fueran retirados de la escena del incidente, la señora Quintana los recogió sin saber que afectaría la investigación.

“La policía me decía señor mire, aquí hay otra. Ellos me señalaban. Ahora estoy pensando que lo hicieron a propósito para decir que no podían levantar porque yo alteré las evidencias. Puedo especular muchísimas cosas, no me cabe en la cabeza que ellos no sepan el procedimiento a seguir. Yo como ciudadana no tengo porque saberlo, ellos son los que me tienen que orientar”, añadió Santana.

Según un manual de criminalística de Argentina, lo primero que se debe hacer es restringir el recorrido inicial a la menor cantidad de personas para evitar la alteración, contaminación o destrucción de los elementos, rastros y/o indicios relacionados al hecho investigado.

Para Isaac Brawerman, vocero de la Asociación de Dueños de Armas de Fuego, en esta ocasión las autoridades debieron retener al pistolero para investigar.

“Pareciera que no hay comunicación entre las autoridades. Entiendo que la persona fue primero llevada ante un juez de paz, cuando se trata de un caso de tentativa de homicidio o femicidio”, señaló Brawerman.

Intentamos conocer la posición de la Policía al respecto, pero se nos refirió al Ministerio Público donde tampoco fue posible una explicación. Lo cierto es que la familia de Quintana actualmente busca que las autoridades atiendan este suceso como tentativa de homicidio.