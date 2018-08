Representantes de Arraiján exigen explicaciones por crisis económica en el municipio

Continúa la crisis en la Alcaldía de Arraiján. La baja recaudación impide cubrir los gastos de funcionamiento y salarios de los funcionarios. Los representantes de corregimiento exigieron explicaciones en la reunión del Concejo Municipal, a la que no asistió el alcalde Pedro Sánchez Moró.

Los concejales expresaron que a finales del mes de julio recibieron el dinero para pagar deudas y las quincenas atrasadas a los funcionarios de las juntas comunales. Están preocupados porque es poco probable que puedan pagar el décimo y quincenas de agosto.

“Le pido a la Tesorería que nos dé un informe de cuáles han sido los planes de contención del gasto para que no lleguemos a esta situación en agosto. Me parece que lo que sucedió en julio se sigue repitiendo para agosto”, manifestó Dayanara Cáceres, representante de Cerro Silvestre.

El gran ausente en la reunión del Concejo Muncipal de Arraiján fue el alcalde Pedro Sánchez Moró, que sigue en el cargo a pesar de estar condenado a 7 años de prisión por peculado.

En su lugar, quien dio la cara fue la tesorera municipal, quien pidió hacer una contingencia del gasto porque hay baja recaudación.

“La recaudación del mes de julio ascendió a un monto de 554,633 balboas. Estamos manifestando que hay una baja recaudación por lo cual no se pueden cumplir con los gastos del municipio”, explicó la tesorera, Liliana Mosquera.

“La plata no se sabe adónde va. Aquí no tenemos plata, no ha cobrado el personal del concejo, ni nuestro personal. Usted insiste que los recaudos están bien, entonces ¿dónde está la plata?”, cuestionó Gregorio Ángeles, presidente del Concejo.

Según la tesorera municipal, se requiere recaudar un millón de dólares para cubrir los gastos municipales en Arraiján.

Al final de la sesión, se acordó una reunión de la Comisión de Hacienda Pública del concejo para buscar soluciones a la crisis financiera.