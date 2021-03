Resaltan el valor de la mujer en medio de la pandemia

Este lunes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, quien ha jugado un papel importante en la formación y el desarrollo de la comunidad durante años, y sigue haciéndolo frente a situaciones difíciles como la pandemia de la COVID-19.

La exlegisladora Teresita Yániz de Arias considera que la mujer panameña ha sido valiente y persistente durante la crisis sanitaria, donde ha luchado por su familia, ayudado a los más necesitados y trabajando como médicas y enfermeras.

Resaltó que el rol de las mujeres en Panamá ha cambiado de forma impresionante durante los últimos 50 años.

Recordó que hasta 1946 las mujeres no podían ejercer el voto, debido a que ese derecho estaba reservado solo para los hombres desde 1904, aunque no supieran leer ni escribir. Arias remarcó que hoy día las mujeres constituyen el 47% de la fuerza laboral del país y sigue cumpliendo con sus roles en el hogar, conocido como la segunda jornada laboral, que es la vigilancia del rendimiento escolar de sus hijos y siendo responsable de lo que sucede en casa.

“Me gustaría saber cuántos de los contratos suspendidos corresponde a las mujeres. A toda esta situación de responsabilidades domésticas se le añade la preocupación por la situación económica, el sentimiento de inseguridad de si me puedo contagiar o si se contagia alguien a mi alrededor han puesto sobre las mujeres una carga adicional”, señaló Arias.

Comentó que las cuarentenas han puesto en riesgo a las mujeres, indicando que se ha registrado un aumento en el caso de violencia contra la mujer y el femicidio.

Caso Senniaf

Manifestó que este tema no ha sido de indiferencia para nadie por lo que siente cierta satisfacción por la reacción de la población. Dijo que en Panamá más de 4 mil niños, niñas y adolescentes son puestos en albergues no por delincuencia, sino por maltrato físico y abuso sexual, por lo que es necesario plantearnos cuál es la vida de los niños y niñas, no solo los que viven en pobreza.

“No entiendo todavía como no hay un informe específico, en Panamá solo hay 58 albergues, donde hay cerca 900 niños y niñas que han sufrido abuso y abandono y están allí para que sean protegidos. No sé por qué no se ha podido publicar en las páginas del gobierno el nombre de los 59 albergues, cuántos niños hay, cuándo fue la última vez que se inspeccionaron y qué se encontró allí”, manifestó.

Considera que hay que seguir ejerciendo presión para exigir que esto se resuelva, que sepamos qué está pasando y también que sepamos quién da el permiso a los albergues, de cuánto es el subsidio que reciben y que se diga cuáles son los albergues donde no se han cometido maltratos ni irregularidades y que en muchas ocasiones el subsidio que dan no alcanza.