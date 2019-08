Residentes de Bethania protestan por falta de agua

“Tengo tres niños chicos, no se han bañado, no han podido ir al servicio. No queremos cisterna, queremos agua”, manifestó una moradora afectada.

Funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) manifestaron que en las próximas horas se restablecería el servicio en los puntos altos de la capital.

Pese a ello, los manifestantes piden cambios a lo interno del Idaan, ya que la falta de agua se ha vuelto el pan nuestro de cada día.