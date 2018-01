Residentes en Panamá Norte se oponen a centro de acopio de desechos

Según explicó Eliécer Plicett, residente afectado, este proyecto es un “vulgar patacón", por lo que señalaron a la AAUD y al Alcalde de Panamá, un rotundo no a la construcción del vertedero.

Plicett manifestó que han hecho una inversión de 70 mil dólares en sus casas, además de las mejoras y la AAUD e inmobiliaria, con el apoyo de la Alcaldía, hablan del centro de transferencia de los desechos, pero esto les desmejorará su calidad de vida.

Por su parte, Lourdes Córdoba, quien también sería una residente afectada, reveló que esta propuesta surgió hace un mes y durante la reunión sostenida con la AAUD y donde también participaron residentes de comunidades aledañas, expresaron su negativa al centro de transferencia, ya que primero deben arreglar los problemas que tienen en Cerro Patacón, antes de hacer nuevos planteamientos.

Córdoba destacó que ya han cerrado calles por la falta de agua potable y que no les recogen la basura con frecuencia, por lo que si permiten que este proyecto se desarrolle tendrán una situación aún más compleja.

"El centro de acopio estará a 200 metros de la barriada. Habrá malos olores, alimañas y orates", aseveró Plicett.

Según las autoridades, la basura no va a tocar el piso; sin embargo, no hay garantía de lo planteado en la reunión, por lo que prefieren no exponer su salud y las de sus familias.