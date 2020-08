Residentes de Panamá Viejo piden acciones para evitar inundaciones

“Agradezco el apoyo que me dan, pero me sentiría más satisfecho si los paliativos pararan y hagan algo para que no nos inundemos. Que les pongan la mano dura a los que se dedican a rellenar donde les da la gana sin ningún estudio de impacto ambiental”, manifestó Misael Arias, residente de Puente de Rey.

El señor Arias tiene décadas de vivir en Puente del Rey. Esta no es la primera vez que su casa es afectada por el desborde de las aguas del río.

Río abajo, al igual que el señor Arias, nos encontramos al señor Julián Alberto Wong, quien también tiene más de 50 años de residir en el lugar. Recuerda que hace unos años iniciaron trabajos en la zona que hoy en día provocan que cada vez que llueve fuerte y coincide con mareas altas, las aguas entre a sus hogares.

“Estoy aquí desde que nací. Estamos afectados desde que hicieron unos desagües, antes nadie se llenaba de agua”, señaló Wong.

Luego de las inundaciones, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Alcaldía de Panamá, Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario llegaron a brindar asistencia. Pero los residentes señalan que no es suficiente.

“Lo del Sinaproc, como siempre, algo de la Alcaldía... De la Junta Comunal y el representante, nada. Se daña la nevera, la lavadora... Te preguntan qué perdiste, y al final lo único que te dan es un colchón”, lamentó Carlos Junco, residente del área.

Según los residentes, la construcción de varios proyectos en los últimos años es la principal causa de las inundaciones en la zona.