Responsabilidades en liberación de Cossio

Por Elizabeth González (Periodista)



El Órgano Judicial no sería el único responsable de que José Cossio, considerado de peligrosidad, fue detectado libre cuando en realidad debía estar detenido. Hay quienes también apuntan hacia el Ministerio Público.

La exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez no niega que los errores de cálculo existen desde el punto de vista humano, sin embargo dice que en materia judicial, son cuentas que por el cargo, se hacen todos los días. Entonces tampoco descarta la posible penetración del crimen organizado.

Vea también: Magistrados presentan denuncia en el Ministerio Público para investigar liberación de Cossio

“El cómputo por lo general lo hace el juez con el asistente del juez. Lo que uno se debe preguntar en estos casos es por qué casi siempre pasa que cuando hay casos de muy alto perfil, que pueden intimidar o comprometer la integridad del juez, o necesitan del talante, no solo el talento, quedan los suplentes y no los titulares. Eso sería lo primero que hay que verificar allí porque hay casos que a veces se retardan para que lleguen unas vacaciones y entre un suplente a actuar. Que muchas veces son más vulnerables que el propio titular, que en algunos casos también es vulnerable”, dice la exprocuradora Gómez.

Pero en este caso no solo se ve como responsable al juez que por error habría dejado en libertad a José Cossio. También se señala una posible inacción en el Ministerio Público.

Giovanni Olmos explica que “el Ministerio Público igualmente tiene que tasar, ponderar, todos los aspectos según la pena. Recuerdo que como fiscal teníamos mucho cuidado en cuál era la pena que se imponía, si se adecuaba al tipo penal, si se adecuaba a las atenuantes, si se adecuaba a las agravantes, y hacíamos un cálculo matemático. Y ahí el Ministerio Público daba su posición de si se oponía o no. Y si no está de acuerdo, tiene que presentar los recursos oportunamente, a tiempo, porque si no propone el recurso, y no sustenta, entonces el expediente se cae”.

Por su parte, el abogado Dionicio Rodríguez, especialista en derecho procesal y penal, dice que “efectivamente el Ministerio Público tuvo que haber presentado una apelación o tuvo que haber presentado una acción contra lo actuado. Logramos entender que algo se hizo, sin embargo, no logramos entender si se hizo en el tiempo oportuno, o se hizo en el tiempo adecuado. Porque esta resolución es de septiembre del año pasado, es decir que hemos tenido a una persona que es calificada por el mismo Órgano Judicial, por las autoridades de seguridad de peligrosidad, y bajo esa peligrosidad no se le daba ningún tipo de vigilancia ni seguimiento. Estuvo libre casi un año”.

Vea también: Adelantan investigación interna en el Órgano Judicial por caso de José Cossio

Los entrevistados destacan que en algunos casos se pone en riesgo la vida, y los jueces y fiscales pueden tener miedo. De ser así, estos operadores judiciales deben poder avisar, alertar y advertir cuando están en riesgo, y que el sistema judicial los blinde.