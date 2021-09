Resumen de Noticias: Lo que debes leer antes de dormir

Este miércoles 22 de septiembre estuvo cargado de mucha información, por lo que te compartimos los principales hechos que hicieron noticia, y que no debes dejar de leer antes de dormir.

1. Culmina protesta pacífica organizado por gremios sindicales frente a la Asamblea Nacional

Sin mayores eventos, al anochecer de este miércoles, 22 de septiembre, culminó la protesta pacífica organizada por gremios sindicales del país, la cual partió desde la plaza Porras hacia la Asamblea de Nacional.

2. Anuncian nuevos precios de los combustible a partir de este viernes

A partir de este viernes 24 de septiembre y hasta las 5:59 a.m. del próximo 8 de octubre, regirán nuevos precios de los combustibles en Panamá.

3. Conozca las dos normas que permiten el doble sueldo

El doble salario no es ilegal, lo permite en realidad dos normas, la Ley 37 de 2009, conocida como la Ley de Descentralización, que recibió algunas modificaciones hace poco, pero justo estos artículos que hablan de las licencias no se tocaron. Pero hay otra norma, una todavía más fuerte, y que no se puede modificar tan fácilmente, se trata de nuestra constitución.

4. Panamá suma 4 muertes y 366 casos nuevos por la COVID-19 en las últimas horas

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Panamá confirmó 4 muertes y 366 nuevos casos de la COVID-19 durante las últimas 24 horas.

5. Recortes a instituciones y ministerios siguen siendo lo cotidiano en las vistas presupuestarias

Los recortes siguen siendo la nota característica en la continuación de las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional. El Ministerio de la Presidencia fue la primera institución que pasó este miércoles por la Comisión de Presupuesto de la asamblea nacional.

