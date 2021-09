Resumen de Noticias: Lo que debes leer antes de dormir

Este martes 28 de septiembre estuvo cargado de información y a continuación te compartimos las noticias que no debes dejar de leer antes de dormir.

Trabajos a contra reloj para reparar el colapso de la vía en Loma Cová; esperan culminar el 30 de septiembre

Los trabajos de reparación de la Vía Panamericana, a la altura de Loma Cová, se realizan de manera ininterrumpida para tener ese tramo habilitado al tráfico vehicular lo más pronto posible.

Sin consenso ni modelo específico para programa de Invalidez, Vejez y Muerte

A las diferentes comisiones de la mesa del diálogo de la Caja de Seguro Social, le quedan dos días para terminar de elaborar sus propuestas. Este martes continuaba el debate sobre el programa de invalidez, vejez y muerte.

Daniel Craig: "El lugar más increíble que estuve fue en Panamá cuando filmamos Quantum of Solace"

El actor británico Daniel Craig quien interpreta al agente 007 en la última trama "No time to Die" fue entrevistado por el Ministerio de Defensa de Reino Unido y cuando le preguntaron cuál había sido el lugar más interesante en el que había filmado, Craig sin dudarlo respondió: "Panamá cuando grabamos Quantum of Solace".

Sabonge: "Sé que hay muchos huecos, pero estamos trabajando duro para solucionar"

Sobre las constantes críticas de vías en mal estado, el Ministro de Obras Púbicas dijo "los huecos los estamos arreglando tenemos cuadrillas trabajando de día y de noche; sé que hay muchos huecos y necesidades".

Discuten en primer debate eliminación de licencias con sueldos ¿Lo aprobarán los diputados?

Discuten en primer debate reformas a la ley de descentralización que permite que los funcionarios que resulten electos puedan tener derecho a licencia con sueldo.

