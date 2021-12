Resumen de Noticias: Lo que debes leer antes de dormir

Este jueves 16 de diciembre estuvo cargado de información y a continuación te compartimos las noticias que no debes dejar de leer antes de dormir.

1. Canal de Panamá entrega más de $2 mil millones en aporte al Tesoro Nacional

Un cheque por un monto total de $2,080,629,685.06, le fue entregado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, como parte de los aportes directos del Canal de Panamá al Tesoro Nacional.

( Nota completa aquí )

2. Tribunal Electoral presenta dos demandas de inconstitucionalidad contras las reformas electorales

Dos demandas de inconstitucionalidad contra las reformas electorales aprobadas mediante la Ley 247 de 2021 fueron presentadas este jueves 16 de diciembre, por el Tribunal Electoral , ante la Corte Suprema de Justicia.

( Nota completa aquí )

3. Ciudad de la Salud se inaugurará en diciembre 2023, expresa Director de la Caja de Seguro Social

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, dijo que espera que el 16 de diciembre de 2023 se este inaugurando la nueva Ciudad de la Salud.

( Nota completa aquí )

4. Estrella de "Sex and the City" Chris Noth niega acusaciones de violación

Chris Noth, actor de la famosa serie "Sex and the City", negó el jueves las acusaciones de agresión sexual presentadas en su contra por dos mujeres que contactaron al medio especializado The Hollywood Reporter.

( Nota completa aquí )

5. Cargamento de cigarrillos de contrabando decomisados en Chiriquí supera el millón de dólares

Varios camiones cargados de cigarrillos de contrabando fueron incautados en la provincia de Chiriquí. La suma total de la mercancía decomisada supera el millón de dólares.

( Nota completa aquí )