Personas que tienen salvoconductos están excluidas del Vale Digital

Para quienes en los últimos días han circulado en horas no permitidas, valiéndose de salvoconductos, tienen que saber que se corren el riesgo de que por esa libertad no reciban apoyo económico del gobierno.

Así lo anunció el ministro de Comercio Ramón Martínez. “ Bien vale la pena mencionar que estas personas que tienen salvoconducto se excluyen del listado de beneficiarios del Vale Digital”.

Hasta el momento, más de 41 mil empresas han sido validadas por el Ministerio de Comercio para operar, lo cual genera por ahora un total de 633 mil 315 salvoconductos válidos para circular y que incluyen a las empresas que nunca dejaron de funcionar con la pandemia, y la apertura de los bloques uno y dos.

La plataforma del Ministerio de Comercio registra más de 19 mil 500 solicitudes de salvoconducto como no aprobadas.

“ Se le ha dicho a las personas que tienen salvoconducto no van a recibir la ayuda o bono solidario… A mí me parece correcto porque en principio las personas que tienen salvoconducto pueden laborar… El asunto es que en Panamá hay personas que ostentan salvoconducto y no hay la medición adecuada y se les está otorgando la ayuda correspondiente. Debe haber la depuración adecuada”, manifestó el abogado Ernesto Cedeño.

“ Hemos encontrado salvoconductos en personas que no tenían por qué tenerlos, de autoridades que no estaban entre las autoridades que deberían expedirlos, y podemos decir ciertamente que en Darién se ha abusado de la movilidad. Muchas personas de otras partes del país han querido y han ingresado a Darién a realizar actividades que en su momento no eran permitidas, como las visitas familiares”, explicó Juan Rosales, director de Salud de Darién.

Las actividades que concentran la mayoría de los salvoconductos corresponden a trabajos logísticos, agropecuarios, de alimentos, bebidas, medicamentos y restaurantes con entregas a domicilio.