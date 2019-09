Reaparece empresario Richard Fifer y asegura que demandará a exministros

Reapareció ante la opinión pública el empresario Richard Fifer, presidente de la minera Petaquilla. Dice que limpiará su nombre y para ello querelló a todos los que supuestamente le cobraron una deuda que, según dice, no le corresponde.

Hasta ahora son 5 funcionarios y exfuncionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) los querellados por Fifer, quien dijo este martes en conferencia de prensa recibe Petaquilla Gold destruida.

“No me gusta perseguir, ni menos ser perseguido. No es venganza lo que me mueve, queremos que se haga justicia”, declaró Fifer.

Según Fifer, en 2009 se le sacó a la fuerza de la empresa. A pesar de ello, la CSS le presentó una cuenta millonaria por cuotas obrero patronales no pagadas desde septiembre de 2013 a diciembre de 2014.

Su reaparición coincide en momentos en que quien fuera su abogado, José Gabriel Carrizo, es ahora vicepresidente de la República.

“No es un hecho oculto que el licenciado Carrizo actuó como abogado de las empresas de Petaquilla. Sin embargo, esto se viene preparando desde hace mucho tiempo”, afirmó el abogado, Guillermo Cochez.

“Salimos ahora, hablamos ahora, porque pensamos que la justicia estaba secuestrada en el gobierno de Juan Carlos Varela”, añadió Jorge Obón, directivo de Petaquilla.

Fifer se refirió a su intención del renacimiento de Petaquilla y prometió que próximamente querellará a dos exministros.