El exprecandidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia (FAD), Richard Morales, aseguró que está analizando su futuro político, y la participación en las próximas elecciones, pero esta vez no con el FAD, ya que, dejó de militar en este colectivo después del 2019.

Pese a que existe gran cantidad de personas que se alistan para la carrera electoral del próximo 5 de mayo del 2024, Morales hace falta un proyecto país, y de eso carecen muchos de los que hoy día desean participar de las elecciones.

Vea también: Conozca cómo se organizan las elecciones del 5 de mayo de 2024

La oferta electoral que parece ser mayor que en años anteriores, de acuerdo con Morales, se debe a la incertidumbre en la que vive el país, sin embargo, no se escuchan propuestas ni soluciones, tampoco sobre servicios públicos, seguridad social, reformas tributarias y otras necesidades del país.

“Vemos muchas caras, escuchamos muchas frases y eslogan, pero todas vacías sin contenido. Mucha gente que aspiran que tienen todo el derecho de hacerlo, pero si no hay proyecto país vamos a quedar en un intercambio de caras nuevas y caras viejas, pero sin cambios”, aseveró.

Resaltó que la mayoría de los candidatos y partidos van a aprovechar de forma oportunista las circunstancias del país, pero lo que se requiere es tener una claridad de cómo vamos a transformar la matriz productiva del país, cómo se va a impulsar la industria, agroindustria, cómo se van a incorporar nuevas tecnologías, cómo se dinamiza la economía entre otras.

Destacó que también hay que revisar el manejo de los servicios públicos, ya que, están trabajando con concesionarios que funcionan como negocio privado subsidiado por los panameños y que resultan ser ineficientes.

Vea también: Aspirantes a candidatos por libre postulación tienen hasta el 31 de julio para presentar documentación

Sobre la situación actual del Partido Revolucionario Democrático (PRD) hacia las próximas elecciones, Morales señaló que no existe un candidato fuerte, debido a que este partido está controlado por los diputados que son quienes impondrán los términos de negociación a través de las redes clientelares que manejan.

“José Gabriel Carrizo no cuenta con credibilidad entre la ciudadanía, ha tenido un desgaste acelerado desde que inició la gestión de gobierno, ha estado asociado con múltiples escándalos y no ha tenido como reivindicarse”, dijo Morales indicando que Carrizo no es potable.