Ríos de inmundicia corren por la ciudad de Panamá hacia el mar

Cientos, no, miles de desechos flotan en las corrientes, manchas negras de contaminación en las venas de nuestra ciudad. Todo para finalmente desbordarse en el mar.

Estas imágenes no pertenecen a una película de un apocalipsis post-industrial (o a Wall-E), fueron tomadas desde un edificio esta semana.

Ambientalistas han denunciado la irresponsabilidad de muchos panameños que arrojan sus desechos al mar. Un reciente reportaje de TVN Noticia muestra como botellas plásticas, refrigeradoras y hasta defensas de automóviles son arrojadas sin consideración.

“Hay contaminación por hidrocarburos, contaminación por degeneración de la basura. Hemos encontrado refrigeradoras y baterías en los manglares”, lamentó Omar López, secretario técnico del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).

Muchos de estos desechos llegan a los manglares, lo que ha generado alerta entre científicos internacionales visitando el país.

“Lo que he encontrado en Panamá no se compara con lo que he visto en otros lugares. Hay demasiada basura”, afirmó alarmado el científico alemán Tim Jennerjahnn.

La destrucción de los manglares es una gran amenaza para los panameños. Los manglares son una barrera natural que nos protegen de inundaciones, además son hogar de un variado ecosistema. Envenenar a los animales que viven allí es en muchos casos envenenarnos a nosotros mismos.

Queda en los panameños y panameñas decidir si queremos una bahía inmunda y apestosa, o vamos finalmente a ser responsables de nuestra propia porquería.