Diputado Robinson aclara que no se pidió aumento para el presupuesto de la AN

El presidente de la comisión de presupuesto, Benicio Robinson, aclaró que tras las modificaciones del presupuesto para las entidades de interés social, no le ha tocado ningún aumento a la Asamblea Nacional (AN), ni tampoco ha sido contemplado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La semana pasada, en la comisión de presupuesto, aprobaron la resolución No.54 para que el proyecto de Presupuesto del Estado 2021 fuese reformulado por el Ejecutivo.

Esto, para que se " reconsiderara las necesidades de muchas entidades sociales que ayudan al pueblo, que requieren de más recursos económicos”.

La resolución fue aprobada en el marco del primer debate del proyecto de ley 362, que dicta el Presupuesto del Estado para el 2021.

Los diputados señalaron los casos del Instituto Oncológico Nacional, Universidad de Panamá y otras instituciones sociales tendrán que ser revisados por el MEF.

El Consejo de Gabinete había aprobado un proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2021 de $24,088.9 millones. La diputada Yanibel Ábrego dijo que, urge hacer una revisión profunda del presupuesto de 2021 para mejorarlo y así " atender las necesidades que el país demanda en estos momentos por la pandemia del COVID-19".

"Hay instituciones como la Superintendencia de Bancos, entre otras, con renglones innecesarios, como consultorías, y que mejor sería traspasarlo al Ministerio de Educación, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos y otras entidades que requieren de ayuda económica", sostuvo Ábrego.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión, Raúl Pineda, explicó que la AN no puede rebajar ni aumentar el presupuesto, pero sí puede reorganizar los números producto de las propias solicitudes de las instituciones.

En tanto, el diputado Crispiano Adames, indicó que hay situaciones que deben ser evaluadas en elpresupuesto y que hay prioridades como en el caso del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

De acuerdo con los comisionados, la AN no tiene la facultad para modificar el presupuesto general del Estado, sin embargo, puede aprobar o rechazar. No obstante, el MEF puede tomar en cuenta las solicitudes que las instituciones hicieron a la Comisión de Presupuesto.