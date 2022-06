En estos últimos tiempos en donde la sociedad ha estado siendo tan cambiante, el rol del padre de familia es fundamental, ya sea que esté dentro o fuera del núcleo familiar, manifestó el sociólogo, José Lasso.

Y es que, según el sociólogo, se debe entender que no siempre los padres están dentro de ese marco familiar, sobre todo por la crisis de las sociedades actuales donde las rupturas de las familias, se dan cada vez más seguido.

Lasso recalcó que la responsabilidad de crianza de los hijos y demás, es compartida, por lo que no es correcto indicar que “copera o ayuda” con esta labor, su rol es muy particular, estén o no juntos los padres.

“Es importante que haya ese acuerdo general independientemente de las diferencias que se puedan ver, tanto dentro, como fuera del seno familiar”, precisó.

El sociólogo indicó que hay una dimensión emocional fundamental, que hay que atender de los hijos, y que, tanto el padre como la madre juegan su papel para el fortalecimiento de la autoestima, enfrentar la vida y entregar las herramientas necesarias para que puedan contrarrestar las diferentes situaciones que se les presentan.