Turner sobre la pandemia: 'el balance es favorable, aunque nos hubiera gustado hacerlo mucho mejor'

Nueve meses han pasado desde que Rosario Turner, la ministra de Salud en turno cuando inició la pandemia, dejó el cargo. Desde entonces, Panamá vivió dos repuntes de casos y las etapas más crudas de la pandemia ¿Qué estaba fallando? ¿las nuevas estrategias no daban resultado o era un resultado de arrastre?

Según Turner, desde enero en el país se inició un proceso que contó con todo el apoyo del ejecutivo, y aunque las cifras actuales son lamentables, al ver la situación internacional se puede decir que se hicieron muchas cosas con aciertos y menos desaciertos, pero pudo controlar la situación.

“ El balance es favorable, aunque nos hubiera gustado hacerlo mucho mejor, pero ningún país estaba preparado para la dimensión que la pandemia presentó a nivel mundial”, afirmó.

Para ella, en un principio se buscó tener un balance entre la salud y lo económico, aunque lamentó que varias empresas hayan tenido que cerrar y muchas personas perder sus trabajos, ponderó que el hecho de que la cantidad de muertes no ha sido superior, asegurando que en el proceso se aprendieron muchas lecciones las cuales servirán para el futuro porque “esta no será la única pandemia que como país vamos a vivir”.

Continuó diciendo que al principio el enfoque era salud; pero cuando las personas empiezan a perder sus trabajos, cuando no pueden llevar alimentos a sus casas era necesario que se hiciera una articulación entre lo económico y la salud, por lo que se empezó a ir hacia la normalidad que incrementaron los casos, pero, "la población no solo puede morir, porque no tiene servicio sanitario, puede fallecer porque no tiene acceso a la comida", y se buscó una solución.

La extitular del Ministerio de Salud (Minsa), defendió el cierre de actividades y las medidas de contención establecidos en el país señalando que, aunque no era lo que hubieran querido hacer, cada vez que se intentaba abrir había un tema cultural, en las comunidades que no cumplían con las normativas.

Turner, al igual que otras personas, también considera que ha llegado el momento de que como país nos organicemos para reabrir las escuelas para evitar que los estudiantes pierdan sus capacidades de desarrollo cognitivo y el futuro que se pueda tener como ser humano al no tener el aprendizaje requerido, sobre todo los de preescolar donde es la primera etapa de neurodesarrollo.

“En India hay más de tres millones de estudios llevados a cabo, y hasta ahora los estudios indican que la propagación del virus en edades pequeñas es menor que en adolescentes y adultos mayores. Por lo tanto, la apertura debe ser gradual con mucha seguridad, por eso es importante que las escuelas tengan cumplimiento de los protocolos de bioseguridad”, manifestó.

El principio de la pandemia

Rosario Turner reconoció que al enterarse de lo que sucedía en Wuhan tuvo mucha preocupación en el sentido que sería un reto muy grande para el sistema de salud panameño, además, Panamá es un país con muchas personas con enfermedades crónicas y se sabía que era una población muy vulnerable.

“A pesar de que en algún momento no tuvimos la cantidad de intensivistas y neumólogos que se requieren, tengo que decir que los médicos especialistas hicieron su trabajo y lo lograron complementar con las enfermeras y los médicos generales, esa integración logró contener el efecto que el virus iba a tener en un país con una alta conectividad y las proyecciones que se dieron de que la situación iba a ser mucho más grave”, indicó Turner.

Resaltó que la sociedad ha tomado consciencia y cambiado mucho en el tema cultural, el uso del cubrebocas y las medidas de contención colaboraron para que el número de muertes no sea peor.

Su salida del Minsa y el Futuro

Tras su salida del Ministerio de Salud, Rosario Turner asegura que en este momento no ve viable dirigir ninguna institución pública, aunque reconoce que actualmente labora como funcionaria en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En cuanto a su salida del Minsa, manifestó que el presidente Laurentino Cortizo tiene la decisión de que los funcionarios de alto nivel se mantengan o no. Él me conoce, e independientemente de que estuviera agotada yo me caracterizo por ser perseverante, él hizo su análisis, yo soy respetuosa de las decisiones que se tomaran, pero al final lo importante es que se mantenga el propósito y la vida de la población.

Concluyó afirmando que la capacidad que tiene el Programa Ampliado de Inmunización nos está colocando por arriba del promedio mundial de vacunas aplicadas, el llamado más importante es a las personas que no pierdan la oportunidad de vacunarse, ya que esto nos crea un ambiente más esperanzador.