Roux considera que existe un 'vacío de poder y liderazgo' por parte del presidente Cortizo

El presidente del partido Cambio Democrático Rómulo Roux evaluó a presidente Laurentino Cortizo como un mandatario ‘ausente’ debido a que ha delegado las decisiones al Ministro de Salud, dejando un vacío de poder y liderazgo que está siendo llenado por otra persona. Además, destacó que el gobierno desaprovechó el apoyo que tenían al inicio de la pandemia con los escándalos de corrupción y la falta de transparencia.

Roux también se refirió a la consecución de préstamos sin informar en qué se utiliza el dinero, señalando que la economía está destruida y no se conoce un plan de acción para reactivarla enfocados en la creación de empleos.

Para el político, los panameños esperan que la Asamblea juegue su papel de contrapeso al Ejecutivo, pero desafortunadamente eso no está pasando.

“No se han aprobado las leyes anticorrupción a pesar de que son parte de las promesas de campaña del presidente Cortizo porque no le ha dado la gana al Ejecutivo, igual que no ha pasado la ley de bajarse los salarios porque al Ejecutivo no le ha dado la gana de que la Asamblea lo haga, porque cuando quieren algo lo logran”, manifestó.

Sobre la división entre los diputados de la bancada que apoyarán la candidatura de Crispiano Adames y los que presentarán candidatura propia, Roux fue enfático en decir no existe una crisis a interno, solo que un grupo de 14 personas decidieron desafiar la voluntad de 300 mil miembros de Cambio Democrático que es oposición y seguirá siendo oposición.

“Que un grupo de diputados quiera negociar, lograr alianzas y llegar a acuerdos de recamara con el gobierno es problema de ellos, ellos le están dando la espalda a su membresía. Nosotros como partido político no vamos a ser cómplice de un gobierno fallecido, de un gobierno que le ha dado la espalda al país y que a dos años de gobierno no da respuestas”, expresó, asegurando que es falso que ha perdido liderazgo.

Continuó diciendo que la posición del partido no la representan 14 diputados, sino los 300 mil miembros de Cambio Democrático que son oposición y que saben la frustración que hay a nivel nacional por la falta de respuesta.

“Esta gente está metida en politiquería desde ahora. Dedíquense a gobernar y a hacer las cosas bien no a estar pensando cómo se perpetúan en el poder más allá del 2024”, concluyó Roux.