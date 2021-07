Roux sobre convención extraordinaria: 'Acortar los términos de las autoridades electas no procede'

El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux reaccionó ante la petición formal realizada por la diputada Yanibel Ábrego, de convocar a una convención extraordinaria en este colectivo político.

Roux dijo en Noticias AM, que esto no es nada nuevo, incluso que lo esperaban con antelación, porque tienen muchos meses de estar recogiendo “las supuestas firmas”, que presentaron ayer.

Sostuvo que CD seguirá siendo un partido de oposición y que “no está a la venta” y que seguirá exigiéndole al gobierno que haga su trabajo, brindándole de esta manera a la membresía y a sus convencionales la tranquilidad que se merecen.

“Si hay un grupo de personas que no se atreve o no quiere hacer oposición, porque son cómplices del gobierno, que tienen un plan definido para lograr que Cambio Democrático no llegue a la Presidencia en el 2024, nosotros no vamos a apoyar, ni vamos a permitir que ese plan se desarrolle”, advirtió.

Agregó que, “ayer hicieron el show de la cajeta, que llegaron con unas firmas que dicen ser 1,300 firmas al partido CD. Ellos tienen el derecho de presentar las supuestas firmas al partido y ahora nos corresponde a nosotros depurar las firmas, ver cuáles son convencionales realmente, cuáles estaban habilitados para firmar”.

Denunció que, desde hace meses, hay muchos convencionales cuyas firmas aparecen en la lista y que han indicado que ellos no firmaron para eso, o firmaron para asistencia de reuniones en las que participaron o los pusieron a firmar porque estaban recibiendo algún tipo de apoyo en su momento, pero no para que se llevara adelante una convención.

Con relación a la reunión de algunos miembros de CD, sostenida con el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, dijo que la misma se dio justo después que un grupo de la bancada definió su apoyo al candidato de gobierno a la Asamblea Nacional, su alianza y apoyo y "ser cómplice del Partido Revolucionario Democrático".

“Esto es parte de un plan para dividir y tomarse Cambio Democrático, para evitar que CD, que es el partido que más chance tiene de lograr ganar las elecciones de 2024, pueda llegar a ese triunfo”, afirmó.

Advirtió que la convención anticipada para el tema de acortar los términos de las autoridades electas no procede y será el Tribunal Electoral quien tendrá la última palabra.

“A mí me encantaría ir a una elección, pero nosotros como autoridades tenemos un término que cumplir y un trabajo por hacer”, recalcó.