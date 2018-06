SPIA insiste en que hay fallas en proyectos de revitalización que desarrolla la Alcaldía de Panamá

Detalló que el gremio ha hecho un recorrido por el proyecto que concluyó con la elaboración de un informe.

De acuerdo con Bernal, en el documento se ha planteado que los planos del proyecto de revitalización de la ciudad contemplaron a las personas que caminan y se olvidaron por completo de quienes manejan.

El presidente del gremio que agrupa a ingenieros y arquitectos aseguró que con el proyecto “ se eliminan carriles en el área de Vía Argentina y Calle Uruguay” y por eso no tienen la misma capacidad.

Por otro lado, dijo que se cambió la distribución de las avenidas, con lo que se subió el nivel de los pasos peatonales, que por una parte está bien porque se puede caminar, pero ha provocado que las calles se conviertan en canales y se suba el nivel del agua.

Dijo que la altura de las aceras fue una de las primeras objeciones que se tuvo, porque está en contra de una resolución del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que solo permite 15 centímetros de altura.

Mencionó que con los trabajos que se hacen, las tuberías han cedido producto de la sedimentación.

Aseveró que la Vía España se convirtió en un canal de trasporte de agua abierto.

Bernal dijo que se tienen que adecuar los sistemas para que no se repitan las inundaciones.

El alcalde de la ciudad capital y líder del proyecto de revitalización de la ciudad, no dejó pasar por alto las declaraciones de Bernal y le respondió en Twitter, diciendo que no es cierto que en el proyecto se le han quitado o se le quitarán carriles a la Vía Argentina.

Blandón incluso acusó a la SPIA de estar jugando “ un rol politiquero” a la vez que se compromete a acudir a TVN Noticias para explicar con detalle los avances del proyecto.

Me he comunicado con @CastaliaPascual para que el equipo de la Alcaldía pueda ir mañana a @tvnnoticias para explicar proyectos de #RevitalizacionUrbana. No deja de sorprenderme el rol politiquero que está jugando un gremio como la SPIA.