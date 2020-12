Panamá tiene un mes sin ver mejoría en los números que reporta el Ministerio de Salud (Minsa) sobre la evolución del COVID-19 en el país. Los casos aumentan aceleradamente, a diario se reportan alrededor de 20 fallecidos, los hospitales empiezan a quedar sin capacidad, el personal de salud está agotado y una parte de la población hace poco caso a las medidas de bioseguridad.

Para el epidemiólogo Xavier Sáez-Llorens, actualmente estamos teniendo 10 veces más la cantidad de casos que se reportaban en los meses de abril y mayo cuando los infectados diarios eran 200, los hospitales públicos y hospitales privados están a tope, por lo que “no hay que ser adivinos para saber que estamos mal y se va a poner peor”.

Sáez-Llorens destacó que por más que se incremente la capacidad hospitalaria, se abran más salas de cuidados intensivos, no hay personal de salud para atender esas áreas, y calificó la situación como ‘crítica en materia sanitaria’.

“Hay que reforzar las medidas de mitigación, quizás no llegar a una cuarentena estricta, pero sí reforzarla como se hizo al principio de la pandemia para ver si algunas de esas medidas tienen algún tipo de efecto y tener todas las opciones bajo la mesa”, manifestó.

El especialista se cuestionó si países como Alemania y otros europeos volvieron a establecer cuarentenas por tres semanas, por qué Panamá está exento a este tipo de medidas, si lo que deben hacer los Ministerios de Salud es salvar vidas.

Resaltó que, aunque sean pocas las personas que incumplen, un 5%, esto es suficiente para propagar rápidamente el virus y son estos los que están provocando que los hospitales se llenen y las defunciones aumenten.

Recomendó a los usuarios del transporte público, a los vendedores de lotería, a quienes acudan a centros comerciales y restaurantes utilizar las caretas faciales para evitar el contagio.

“El Minsa ha hecho lo imposible para no llegar al confinamiento, lo que nadie quiere es que el país quiebre y haya desempleo, pero llega el momento en que hay que tomar medidas y hay que apoyarlas”, subrayó Sáez-Llorens.

Mitos sobre la vacuna podría poner en riesgo la salud colectiva

Ante la gran cantidad de información que circula sobre la eficacia o no de la vacuna, el epidemiólogo espera que una vez llegue a Panamá, las personas acudan a inmunizarse, debido a que, de no hacerlo, estaríamos en una situación similar, ya que no es un tema de salud individual sino colectiva.

Explicó que a pesar de que la vacuna de Pfizer, que ha sido aprobada en varios países produce eventos transitorios, es una vacuna con una eficacia por encima de las expectativas y que ha demostrado bastante seguridad a mediano plazo.

“Estamos viviendo una época fantástica en términos de vacunología. Estamos viviendo el futuro, la tecnología de ARN mensajero estaba destinada para marcar un hito en la medicina dentro de 10 o 20 años y ya la tenemos aquí. La ciencia ha hecho un trabajo espectacular y debemos confiar en que esta tecnología nueva pueda sacarnos de la pandemia”, resaltó.

Recordó que las agencias reguladoras y la misma empresa recomendó que las personas que tengan alergias de anafilaxis no deberían vacunarse y de hacerlo que se haga en una instalación médica con todas las medidas, pero esto no aplica a todas las alergias.

En cuanto a la recomendación de no aplicarse en mujeres embarazadas, niños menores de 16 años, personas con VIH, aquellas que reciben inmunosupresores porque padecen cáncer, responde a que aún no se han hecho estudios en esos grupos de la población, y aunque pudiera funcionar, es preferible que no se aplique hasta que no se hagan los estudios.

Sáez-Llores considera que Panamá podría estar en una tercera parte de la pandemia, por lo que un 20 o 25 por ciento de la población ya pudo haber padecido el covid, pero si no hubiera vacuna se necesitaría un 80 por ciento para hablar de inmunidad de rebaño. Además, indicó que aquellos asintomáticos o quienes lo padecieron de forma leve podrían reinfectarse en el futuro.

Destacó que el Instituto Conmemorativo Gorgas realiza un estudio serológico para saber cuántas personas han estado infectadas y esto nos dará datos específicos sobre la pandemia.