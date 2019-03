Según Salerno, los palominos son una “especie de medicina que ha ayudado a vivir a miles de niños” y dijo que por experiencia propia, vivió unos tres años a base de sopa y consomé de esta ave.

“Lo que pasa con los palominos es que no los fumigan, no los limpian”, comentó Salerno en el periodo de incidencias este lunes en el Pleno de la Asamblea Nacional (AN).

El diputado de CD señaló que el verdadero problema en Panamá son los changos o talingos. “Hoy día es la plaga más grande que tiene nuestro país”, dijo.

Salerno aseveró que son “carnívoros, que se comen los huevos de las demás especies para poner los suyos y sacarlos. “Esos famosos changos que vinieron a Panamá para comerse un gusano especial”, agregó.

“Agarren los palominos y háganle sopa a los niños en la escuela, pues y se les acabará el problema”, manifestó el parlamentario.

Es importante aclarar que los changos o talingos en realidad son omnívoros, no carnívoros, y que no fue introducido a Panamá, como apuntó Salerno. El ave siempre ha estado en territorio panameño.