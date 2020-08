Minsa decomisa producto de tabaco por infringir normas sanitarias

De acuerdo con Ríos, los productos no cumplían con la resolución 1335 del 28 de junio de 2018, que en su artículo primero señala aprobar y adoptar los cincos (5) pictogramas con sus respectivas advertencias sanitarias, que deberán ser impresos en los distintos empaques y envases de productos de tabaco, cartones y cajetillas de cigarrillos, que se comercialicen en el territorio en la República de Panamá.

Las autoridades de salud, exhortan a la población a no consumir estos tipos de productos que no tienen origen, procedencia, registro sanitario, fecha de vencimiento, y muy importante, no cuentan con las medidas higiénicas de manipulación.

La entidad advirtió que se mantendrá dando seguimiento a las acciones de vigilancia y control de las ventas ambulantes como quesos, granos, panes, productos de tabaco, entre otros.