Sancionan a embarcación artesanal por pesca ilegal debajo del Puente de Las Américas

Luego de recibir una denuncia anónima, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), procedió a multar a una embarcación artesanal en el área del embarcadero de La Boca realizando la actividad de pesca dentro de la zona de paso de grandes buques en el área debajo del Puente de las Américas.

La ARAP advierte que esta zona es totalmente prohibida para llevar a cabo este tipo de actividades, ya que dificulta o impide el paso de los buques en tránsito, tanto hacia el Océano Pacífico, como hacia el Atlántico.

Además, existen normativas del Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente), que prohíbe la pesca en esa zona, pues el producto que sale de la misma está altamente contaminado de plomo y de mercurio, debido al derrame de hidrocarburos que se ha dado en el lugar.

Se pudo conocer que la embarcación penalizada salió sin zarpe de pesca de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tampoco tiene la licencia de pesca correcta, ni tiene pintada la estructura del buque, y al no estar identificada la embarcación como tal, conlleva una pesca no declarada, no reglamentada.

Participaron en este operativo personal del Departamento de Inspección, Vigilancia y Control de la ARAP.