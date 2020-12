Sector empresarial en contra de una nueva cuarentena y exigen que se informe sobre el plan de vacunación

Los gremios empresariales hacen un llamado alto y claro al gobierno para continuar con la reactivación económica del país, esto ante las nuevas medidas que ha establecido el Ministerio de Salud a partir del 4 de enero hasta el 14 de enero para las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Julio De La Lastra, presidente de Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (Conep), señaló que sin la movilidad de los ciudadanos no hay consumo, sin consumo no hay ventas, sin ventas no hay empresas y sin empresas no hay pago de tributos al Estado.

Vea también: Viceministro de Trabajo responde cuestionamientos sobre contratos suspendidos tras nuevas medidas

Fue enfático en decir que la recuperación económica no solo es importante para la empresa privada y sus colaboradores, sino también para que el gobierno pueda invertir en salud, educación, obras sociales, en seguridad, infraestructura y otras necesidades básicas de la población.

“ Buscar el balance entre salud y economía es crucial en esta etapa. Nos toca cuidarnos los uno a los otros y al gobierno le toca asegurar que tengamos la capacidad hospitalaria en el país, tener los insumos y el personal para que puedan atender la demanda de pacientes por COVID”, manifestó De La Lastra.

Vea también: Cuarentena total y movilidad por género para Panamá y Panamá Oeste a partir del 4 de enero

Resaltó que los tiempos son adversos, pero los panameños siempre hemos tenido la capacidad de salir adelante. “ Luchemos unidos para salvar a nuestro país y trabajemos en armonía para formar un futuro de oportunidades para todos los ciudadanos”, indicó.

En un comunicado, el Conep, solicita que el sector empleador del país sea consultado y tenga participación activa en la toma de decisiones de estas disposiciones para lograr soluciones factibles y cónsonas con la realidad compleja que vive el país.

Vea también: ¿Qué pasará con los contratos que debían ser reactivados tras el anuncio de nuevas restricciones?

Destacan que la nueva cuarentena en Panamá y Panamá Oeste atenta directamente contra la sostenibilidad de las empresas que realizan un esfuerzo extraordinario en búsqueda de recursos para reabrir sus operaciones cumpliendo con las medidas de bioseguridad que exige el Ministerio de Salud, cuidando los colaboradores y generar bienestar a la sociedad.

Continuaron diciendo que, luego de 10 meses de paralización del sector productivo, una nueva cuarentena generará un continuo deterioro del sector productivo formal, cierre definitivo de miles de empresas, la pérdida de miles de empleos y el aumento de la informalidad.

“Demandamos al gobierno nacional de manera urgente presentar el plan de reactivación económica del país, informar sobre el cronograma de aumento de capacidad del sistema de salud para los próximos 30 días y el plan de vacunación a realizarse de manera inminente”, finaliza.

Por su parte, Jean Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, manifestó que es evidente que sin salud no hay economía, pero sin economía no hay sustento para tener una población saludable, coincidiendo con De La Lastra que las medidas de cuarentena tendrán un impacto importante en las empresas de todo tamaño que se verán forzadas a cerrar.

“La pregunta que venimos haciendo durante meses es cuál es el plan, cuál es durante la cuarentena y después del 14 de enero, qué pensamos con esta medida reducir el RT a cuánto, reducir los casos a cuánto, qué acciones específicas se implementarán en las comunidades donde está la mayor incidencia de casos, qué plan tienen para los miles de desempleados, cuál es el plan de reactivación económica”, cuestionó Leignadier.

Mientras que Eliza Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), señaló que el sector empresarial se enteró de las nuevas medidas de la misma forma en que lo hizo el resto del país e indicó que como sector podían contribuir con opciones que se podían implementar y que ya habían sido conversadas.

“Solo hemos podido reactivar 105 mil contratos en este momento, lo que queríamos era seguir reabriendo y recontratando, pero con esta nueva cuarentena tenemos el riesgo de que ni siquiera podamos seguir sosteniendo los contratos que ya se habían reactivado”, sostuvo Suárez.

Finalmente, Jorge Lara, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, recordó que cuando se reactivó este sector de la economía se dijo que ‘del sector construcción dependía la sostenibilidad de la reapertura de las siguientes actividades económicas’, y gracias a las capacitaciones las estadísticas de contagio se han mantenido bajas.

“Nos sumamos a este rechazo de la cuarentena, hemos sostenido muchas veces que el sector construcción puede laborar en espacios abiertos y podemos guardar el distanciamiento físico que se requiere. Las estadísticas cuentan que los contagios en nuestras obras son muy pocos”, sostuvo Lara.

Resaltó que han continuado con obras del gobierno, aunque no se estén recibiendo los pagos desde hace mucho tiempo. “Hemos seguido haciendo obras por el proyecto Panamá, haciendo acuerdos con la banca para poder seguir adelante. No hemos descuidado la salud de los trabajadores”, indicó.

Reiteró el llamado al gobierno para que informe sobre las medidas sanitarias a la que nos abocamos, que se diga cuál es la capacidad hospitalaria, se haga la trazabilidad en los puestos de trabajo y que se les dé la oportunidad a todos de participar en la toma de decisiones porque todos los sectores de la economía son diferentes.