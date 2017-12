Sempris evitó profundizar en otorgamiento de permisos para proyectos en zonas protegidas

Unas 10 organizaciones enviaron el pasado 17 de noviembre una carta al presidente Juan Carlos Varela en la que expresaron su inquietud por el “desmejoramiento” en la gestión de la institución.

Una postura adoptada por los potenciales permisos para desarrollar proyectos en áreas protegidas, entre ellos, isla Caña (Los Santos), Donoso (Colón) e isla Coiba (Veraguas).

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, aseguró este martes que no tiene algún tipo de presión para implementar las normativas en materia ambiental. “El presidente (Juan Carlos Varela) me ha dado carta abierta para cumplir la ley y la estamos cumpliendo”, dijo en Noticias AM.

Según Sempris, Panamá tiene un 40% de áreas protegidas por ley o algún instrumento legal. Tres veces más que el promedio mundial, que ronda 12%.

“Algunas zonas son hechas de escritorios”, comentó este martes. “En lo que nuestro país no está avanzando es en la gestión de áreas protegidas”.

Sin embargo, el funcionario evitó profundizar en el posible otorgamiento de permisos para el desarrollo de proyectos en zonas protegidas. Solo respondió los cuestionamientos sobre Donoso, Juan Hombrón y de un video que circuló hace una semana sobre una iniciativa en Santa Fe.

Con relación a tierras en Juan Hombrón, el ministro señaló que no tiene en sus registros algún conflicto sobre terrenos en esta zona.

Sobre Donoso, apuntó que el tema recae en el ordenamiento territorial y en algunos casos, de tenencia.

“Tenemos una realidad. Tenemos ciudadanos que viven en esa zona, (…) que ha tenido apoyos técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) para proyectos agrícolas y sus tierras las han desarrollado por ya decenas de años. Ahora se ven en la situación en la que un polígono los incluye en un área protegida”, comentó Sempris, quien aseguró el objetivo de MiAmbiente es preservar los bosques.

Con relación a un video promocional -que circuló hace una semana en redes sociales- sobre un proyecto en Santa Fe, Sempris señaló que en MiAmbiente no reposa algún trámite o solicitud en estos espacios.

Sempris agregó que se ha iniciado la investigación, en conjunto con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), para determinar si los polígonos en esta zona están titulados.

Al respecto, el ministro apuntó que se han desarrollado cuatro reuniones con agrupaciones de la sociedad civil.

Conflictos internos

Según Sempris, “no existen diferencias” entre él y el exsecretario general de MiAMbiente, Felix Wing, quien ha presentado cuatro amparos de garantías en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra algunas decisiones impartidas.

“Lo respeto y lo he respetado como un profesional. No entiendo donde han salido esas declaraciones”, expresó en Noticias AM. “Las decisiones que él (Wing) ha tomado, todavía no he podido lograr una interpretación”.

Reiteró que los puestos son de libre nombramiento y remoción.

Tala ilegal de madera en Darién

El ministro de Ambiente catalogó como un error de pasadas administraciones de dejar por fuera unas 80 mil hectáreas del área protegida del Parque Nacional Darién. “La limitación, en ese momento, se hizo de escritorio”, expresó.

Sempris manifestó que “se está realizando el trabajo de campo” y reiteró que su administración no otorgará concesión de madera.

Según el ministro, algunos grupos están diciendo que este gobierno está reduciendo las áreas protegidas, "y eso es totalmente falso”, aseguró en Noticias AM.

El funcionario añadió que se contratarán 300 nuevos guardaparques en 2018, de los que gran parte estarán en Darién.