Señales para saber si un menor ha sido abusado

Lo primero que recomiendan los especialistas es que el padre o tutor del menor establezca vínculos y una buena comunicación con el pequeño. Hay que estar pendiente de algunos signos y cambios en el comportamiento del niño o niña.

“La mayor cantidad de los casos de abuso se dan entre personas que se han ganado la confianza de los niños”, explicó Tania Toala, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

“A través del dibujo, la pintura, los juegos, se expresa. Hay que saber escuchar, si un niño está mostrando algo, hay que escucharlo y saber que está pasando”, afirmó la psicóloga, Izaida Batista.

Uno de estos signos de alarma por abuso sexual, se puede notar en el físico del menor. Presenta golpes extraños, moretones, rasgaduras y tiene dificultad para caminar o sentarse.

“En el caso de varones, o en el caso de mujeres, se ven lesiones genitales evidentes, hematomas, inflamación”, detalló la psiquiatra, Melina Mancuso.

El niño de repente se aísla y se niega a participar en actividades físicas o en cualquier otra actividad.

“El niño tiene un patrón de comportamiento. Si en un momento hay un quiebre y cambia, eso debe ser la alerta a los papás”, acotó Mancuso.

Hay que tener especial cuidado si el niño presenta pesadillas en las noches o empieza a mojar la cama.

“Son signos regresivos, así como de repente adoptar actitudes muy infantiles. El niño puede sufrir trastorno de estrés agudo o estrés post traumático”, añadió la psiquiatra.

Otro factor de cambio es que repentinamente pierde el apetito.

Susana es el nombre ficticio de esta joven a quien le protegeremos su identidad. Ya es adulta, pero recuerda con dolor como un familiar cercano se aprovechó de su inocencia.

“Cuando empezaba a oscurecer organizaba juegos. Casi siempre el escondido, la lata. Él se aparecía donde yo estuviera metida”, relató Susana.

Por temor, jamás confesó a su familia lo que le ocurrió cuando tenía 6 años.

“Él me decía que si se enteraban me iba a pegar. Lo importante es que los papás le den la confianza y la seguridad al niño que él no es el que ha cometido el acto indebido”, enfatizó Susana.

Recientemente, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate un proyecto de Ley que aumenta a 18 años de prisión la pena máxima a los pedófilos, y a los violadores penas de 10 a 15 años de prisión. También contempla eliminar los acuerdos de pena.

“Estamos esperando que el director legal lo presente, una vez me lo presente, firmaré el proyecto”, aseguró el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Hay otra ley que busca publicar la lista de personas condenadas por delitos sexuales.