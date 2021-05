Declaraciones de un abogado del expresidente Martinelli serán revisadas internacionalmente

La amenaza de uno de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli a periodistas ha generado múltiples reacciones. El caso será revisado por organizaciones internacionales.

“… Quiero que sepan, vamos a atacarlos. Después no queremos que estén llorando, porque son unos llorones, tanto ustedes como los que les pagan. Son unos cobardes y unos llorones. Después hablan de la libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Por eso, Fernando [Correa], es que tú ves en México la lista de esos periodistas, que les gusta estar metiéndose en cosas que no les interesa, cómo va creciendo cada día, cómo son asesinados, porque al final del camino, hay personas que no tienen tolerancia…”.

Estas declaraciones de Ronier Ortiz, abogado del expresidente Martinelli han generado preocupación en diversos sectores, que lo consideran como apología del delito, es decir, un discurso que alaba actitudes ilegales.

Eduardo Quirós expresidente del Fórum de Periodistas, señaló que "todo ciudadano tiene las herramientas que la ley le otorga para reclamar a un medio, periodista u otro ciudadano si considera que vulneraron su derecho a la honra (...) lo malo es hacer relación a que podían darse situaciones como México".

Juan Carlos Arauz, presidente del Colegio de Abogados, hizo un llamado a la "tolerancia y respeto reciproco".

Intentamos obtener una versión de Ortiz, sin éxito.

El representante de Panamá ante la Sociedad Interamericana de Prensa, Eduardo Quirós, adelantó que elevará el caso a esa organización regional. El Fórum y el Consejo de Periodistas consideraron como impropias e intolerables sus declaraciones.

"La SIP está al tanto y le da seguimiento permanente y está monitoreando estos temas porque genera una sensibilidad especial", expresó Quirós.

La amenaza de Ortíz llega después de que altos exfuncionarios del gobierno anunciaran demandas contra medios por cuestionar sus decisiones mientras ejercían cargo público, así como la noticia de que a una jueza logró que le secuestraran la mitad de su propiedad a una periodista tras reportar sobre una supuesta red de asistentes corruptos en el Órgano Judicial.

La preocupación radica en que una sociedad democrática requiere de periodistas que puedan hacer su trabajo sin miedo a consecuencias personales.

Iván Chanis, especialista en Derechos Humanos, indicó que el periodismo libre y la libertad de expresión son esenciales para la democracia.

En México, el país al que el abogado Ortiz hizo mención, el crimen organizado ha asesinado a más de 130 periodistas en el contexto laboral en la última década, y se han reportado más de mil agresiones físicas, ataques y amenazas a comunicadores, según la secretaría de derechos humanos de ese país.